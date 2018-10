Immenso display per il Samsung Galaxy Note 10 | rumors sul cambio di passo rispetto a Note

optimaitalia

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Da poco ha fatto il suo esordio ufficiale sul mercato il cosiddetto9, eppure da alcuni giorni a questa parte si parla con insistenza già del suo successore, considerando le ultime notizie emerse in Rete per quanto concerne il cosiddetto10. Cosa dobbiamo aspettarci dallo smartphone Android che vedrà la luce tra poco meno di un anno? Di recente, in realtà, vi avevamo già riportato qualche indiscrezione sul nostro magazine, in riferimento al fatto che il device potrebbe dire addio al jack da 3,5 mm insieme alS9. Tuttavia, oggi 15 ottobre diventa importante concentrarsi anche su altri aspetti come potrete notare.Un contributo molto interessante su quello che dobbiamo aspettarci con il10 ci arriva direttamente da The Android Soul, fonte solitamente molto attendibile su queste tematiche, che ad esempio ci parla ...