Ilaria Cucchi sui carabinieri a processo | ' Accuso singole persone e non l' Arma'

Ilaria Cucchi : "Non accuso l'Arma - ma singole persone" : "Ci sono persone che sentono l'esigenza di difendere l'Arma dei carabinieri ma qui nessuno ha messo sotto accusa l'Arma ma singole persone". Ilaria Cucchi, in una lunga intervista a Mara Venier a Domenica In, chiarisce la sua posizione sui carabinieri a processo per la morte di suo fratello Stefano, dopo la svolta fornita da uno di loro, Francesco Tedesco, che ha accusato gli altri due colleghi imputati come lui per omicidio preterintenzionale, ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : “Non accuso i carabinieri ma singole persone. Chi in aula disse il falso ora è imputato” : “Ci sono persone che sentono l’esigenza di difendere l’Arma dei carabinieri ma qui nessuno ha messo sotto accusa l’Arma ma singole persone“. A tre giorni dalla notizia della collaborazione del militare Francesco Tedesco con la procura di Roma, Ilaria Cucchi torna a commentare il caso del fratello Stefano. Lo fa in un’intervista a Mara Venier a Domenica In in cui spiega di non aver mai attaccato l’Arma ma solo alcuni ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : “Non accuso i carabinieri ma singole persone. Chi in aula giurò e disse il falso ora è imputato” : “Ci sono persone che sentono l’esigenza di difendere l’Arma dei carabinieri ma qui nessuno ha messo sotto accusa l’Arma ma singole persone“. A tre giorni dalla notizia della collaborazione del militare Francesco Tedesco con la procura di Roma, Ilaria Cucchi torna a commentare il caso del fratello Stefano. Lo fa in un’intervista a Mara Venier a Domenica In in cui spiega di non aver mai attaccato l’Arma ma solo alcuni ...

