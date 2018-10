optimaitalia

: #AHS Il villain di American Horror Story Apocalypse è davvero Michael Langdon? Jessica Lange e Murder House riveler… - OptiMagazine : #AHS Il villain di American Horror Story Apocalypse è davvero Michael Langdon? Jessica Lange e Murder House riveler… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Return to Murder House è il titolo del prossimo episodio diche tornerà in onda negli Usa mercoledì sera ovvero il 17 ottobre con il tanto annunciato ritorno alla prima stagione.sarà la padrona di casa della Murder House ma anche di un episodio che potrebbe rivelare importanti verità su.Per tutti proprio lui è ildima se così non fosse? Chi segue Ryan Murphy sa bene che le cose non vanno mai come previsto e anche questa volta potrebbe essere così.è demoniaco, è stato annunciato come l'anticristo, ma questo lo rendeildi questa stagione?In una recente intervista rilasciata a Variety, Fern ha annunciato che il suo personaggio non è cattivo, ha solo diversi scopi che lo rendono un po' opportunista e misterioso: "Tutti dicono 'Oh è così ...