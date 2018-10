Il tempo dei nuovi eroi torna a Radio Italia | Lorenzo Quinn | primo ospite

Nino Formicola / Alessandra Raya il vero "premio" de l'Isola dei Famosi (Che fuori tempo che fa) : Nino Formicola, l'attore sta vivendo ancora sull'ondata dell'entusiasmo della vittoria dell'anno scorso a l'Isola dei Famosi. Pronto a rimettersi in gioco a teatro. (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Maltempo Sardegna - Borrelli : “La macchina dei soccorsi ha funzionato molto bene” : Il Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, ha raggiunto oggi Cagliari: in riferimento all’ondata di Maltempo che ha colpito il sud Sardegna ha dichiarato che “la macchina dei soccorsi ha funzionato molto bene, la strada statale 195 e’ stata chiusa per tempo e questo ci ha permesso di limitare di molto il numero delle vittime possibili. Purtroppo non avremmo voluto registrare la vittima e il ...

Maltempo - alluvione in Calabria : il racconto dei soccorritori - “ecco come e dove abbiamo trovato il piccolo Nicolò” : 1/24 Luigi Salsini/LaPresse ...

ELENA FERRANTE / "Scrivo per ingannare il tempo : non mi preoccupa il tradimento dei miei libri" : A poche settimane dal lancio della fiction ispirata al romanzo "L'amica geniale", ELENA FERRANTE si racconta in esclusiva al tabloid Il Venerdì: la sua intervista.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:22:00 GMT)

Maltempo Sardegna - acqua spazza via strada provinciale : si aggrava la conta dei danni : strada provinciale 1 da Santa Lucia a Santadi, nel Cagliaritano, distrutta e spazzata via per tre chilometri dalla forza dell’acqua. In alcuni tratti anche per tre metri di profondità. E’ il resoconto del sopralluogo effettuato questo pomeriggio dal delegato per la viabilità della Città metropolitana di Cagliari Fabrizio Marcello. “Si aprano subito i tavoli per sistemare subito questa strada – dice all’ANSA – ...

Maltempo in USA : alluvioni in Texas - nessuna traccia dei 4 dispersi : Quattro persone (3 uomini e una donna) sono disperse a causa di un’alluvione che ha colpito in questi giorni il Texas, interessato da forti piogge: le ricerche riprenderanno con la luce del giorno. I dispersi si trovavano a Junction, una città a circa 225 km a ovest di Austin, all’interno di un’area per camper e roulotte investita dall’esondazione del fiume South Llano. L'articolo Maltempo in USA: alluvioni in Texas, ...

Maltempo Cagliari - crolla ponte sulla SS195 : verifiche dei tecnici - Pigliaru e Balzarini a Capoterra per un sopralluogo [FOTO] : 1/5 ...

"Gold on the Ceiling" dei The Black Keys uno dei pezzi più forti del R'n'R contemporaneo : Dan Auerbach e la sua band da Akron, Ohio sanno come attaccare il pubblico contro la parte e farlo stare senza fiato per tutta la durata di un concerto. Raramente mi sono divertito come a un live dei ...

Avaria dei motori : tre aerei turistici spuntano dal nulla e compiono atterraggi d´emergenza contemporaneamente su strade diverse in tre ... : Spettacolari atterraggi nello stesso giorno su tre strade diverse in tre località degli USA. Il primo un piccolo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla SR-407 nella contea di Brevard in ...

Sei ore di tempo per riprendersi una vita - gli sfollati pronti al recupero dei beni : L’accesso alle abitazioni a turni, con 50 scatole al massimo. Ma c’è chi non se la sente di tornare a casa: attivati gli psicologi

Maltempo Calabria - torrente esondato a Davoli : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco in Calabria per il Maltempo. I Vigili sono al lavoro a Davoli Marina (Catanzaro) per l’esondazione del torrente Ficarazzo. L'articolo Maltempo Calabria, torrente esondato a Davoli: proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma : forte pioggia nella Capitale - 90 interventi dei vigili del fuoco : Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno effettuato circa 90 interventi legati alle forti piogge cadute sulla Capitale. Si segnalano allagamenti di sottopassi con persone in difficolta’ soccorsa e messe in sicurezza. In via della Giustiniana al 906 l’esondazione di un canale ha creato problemi agli occupanti di un resort: sono stati gli uomini del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e i ...

Maltempo Calabria - la Protezione Civile : “Prima la messa in sicurezza - poi la conta dei danni” : “Prima dobbiamo cercare i dispersi e mettere in sicurezza i luoghi colpiti dall’alluvione per garantire l’incolumità delle persone che ci vivono e poi cominceremo la conta dei danni, che sono comunque, posso anticiparlo, molto ingenti”. Lo dice all’ANSA il Capo della Protezione Civile calabrese, Carlo Tansi, rispondendo alla domanda su una possibile quantificazione dei danni provocati dall’alluvione che ha ...