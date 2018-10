Il Segreto | Maria si scaglia contro Gonzalo | “A Cuba mi ha tradita”

Bomba gossip su Maria Elena Boschi : vola la voce sul nuovo fidanzato ‘Segreto’ : Maria Elena Boschi ha un nuovo fidanzato? È un periodo di tam-tam mediatico per l’ex ministro del governo Renzi e Gentiloni. Non solo le foto su Maxim della scorsa settimana ma anche la possibilità di vederla presto in sala cinematografica con un cine-panettone. Certo, non lei in prima persona. Ma c’è chi sarà pronta a interpretarla nel nuovo film dal titolo ‘Natale a 5 Stelle’. Scritto da Enrico Vanzina e diretto da ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Emilia uccide Perez De Ayala - padre dell'assassino di Mariana : Dopo le violenze subite da parte del crudele generale Perez De Ayala, Emilia, con l'aiuto di Tiburcio, diventa un'esperta lanciatrice di coltelli, e si libera del nemico.

Anticipazioni Il Segreto dall'8 al 13/10 : Ortuno colpisce a morte l'assassino di Mariana : Stando alle Anticipazioni de Il Segreto della settimana prossima [VIDEO], che va da lunedì 8 a sabato 13 ottobre, gli spettatori assisteranno alla morte dell'assassino di Mariana. Si scoprira' che la donna era incinta quando fu uccisa e ciò spingera' Nicolas ad ammazzare il Dos Caras. Inevitabilmente, l'Ortuno verra' incarcerato e dovra' fare i conti con la furia del Generale Perez de Ayala. Il Segreto, Julieta continua a rifiutare Prudencio, ...

Il Segreto - tornano Gonzalo e Maria : “Resteremo a lungo” : Anticipazioni Il Segreto: l’inaspettato ritorno di Gonzalo e Maria Il Segreto, che va in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale5 e il mercoledi in prima serata su Rete4, continua ad appassionare il pubblico italiano. Tra non molto i fan de Il Segreto assisteranno a un clamoroso ritorno, quello di Maria e Gonzalo. I due innamorati, per sfuggire a Donna Francisca, erano stati costretti a fingersi morti e a fuggire a Cuba. Gonzalo, ...

Spoiler - Il Segreto : Gonzalo e Fernando si alleano per il bene di Maria : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra in onda da lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate appena andate in onda in Spagna si soffermano su Fernando Mesia e Gonzalo Castro, interpretati dagli attori Carlos Serrano e Jordi Coll. Proprio quest'ultimo chiederà un favore al figlio di Olmo dopo aver sparato un colpo di pistola contro Donna Francisca. Il Segreto, anticipazioni: Fernando e Gonzalo ...

Trame Il Segreto : Fernando scopre un telegramma di Maria - Adela colpita da un proiettile : Come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Fernando intercettera' una lettera di Maria mentre Adela verra' ferita gravemente da uno sconosciuto. La situazione alla Casona sara' molto tesa dopo l'arrivo del Mesia, che si occupera' degli affari di Francisca con l'intento di accaparrarsi il suo intero patrimonio. Nello stesso tempo l'uomo tradira' Prudencio, facendo capire a Julieta che è stato proprio suo marito ad uccidere Saul e far credere a ...

Il Segreto Anticipazioni 13 settembre 2018 : l'assassino di Mariana presto in liberta : Alfonso è turbato della sconvolgente notizia che presto l'assassino della sua povera sorella Mariana tornerà in libertà.

Uomini e Donne ricomincia con ottimo ascolti. Ecco qual è il Segreto del successo del programma condotto da Maria De Filippi : “La redazione lo sa” (cit) qual è il segreto del successo di Uomini e Donne. Ogni giorno alle 14.45 si sintonizzano su Canale 5 più di due milioni e mezzo di telespettatori e il ritorno in onda non ha fatto eccezione con circa il 22% di share. Dopo più di vent’anni, un caso raro. Cosa rende il date show di Canale 5 un appuntamento immancabile? “E’ trash”, “E’ tutto finto”, “Il pubblico ...

Il Segreto - trame settembre : Saul rinuncia a Julieta - il killer di Mariana a piede libero : Nella prima parte del mese di settembre, la situazione è stata davvero movimentata a Puente Viejo e così sara' anche nelle prossime puntate in onda su Canale 5, come le anticipazioni de Il Segreto ci raccontano grazie agli spoiler sulla telenevola provenienti dalla Spagna, dove la programmazione è più avanti di qualche mese rispetto a quella italiana. Come sempre, al centro delle trame ideate da Aurora Guerra per questa stagione, ci saranno i ...

Uomini e donne - pesantissimo Segreto nel passato del cavaliere Gianluca Scuotto : Maria De Filippi lo sapeva? : La nuova stagione di Uomini e donne di Maria De Filippi è appena iniziata, e ad attirare l'attenzione nel parterre dei cavalieri c'è Gianluca Scotto , 44 anni. Dichiara di essere un personal trainer, ...

Il Segreto / Anticipazioni 11 settembre : la famiglia Castaneda trema - l'assassino di Mariana di nuovo libero? : Il Segreto, Anticipazioni 11 settembre. Mentre Dolores darà il via ai preparativi per il suo matrimonio, la famiglia Castaneda riceverà una pessima notizia, l'assassino di Mariana...(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 08:05:00 GMT)

Trame - Il Segreto : Francisca riceve una lettera da Maria - Severo tenta il suicidio : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera spagnola diretta da Aurora Guerra [VIDEO], in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di settembre si soffermano su Donna Francisca, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. La matrona, infatti, ricevera' una lettera di Maria Castaneda a pochi giorni dall'esecuzione capitale. Severo, nel frattempo, sara' sempre più depresso dopo la scomparsa di Carmelito, tanto da ...

Spoiler Il Segreto : profonda crisi coniugale tra Maria e Gonzalo : Dopo varie indiscrezioni sulla serie televisiva “Il Segreto” [VIDEO], che svelavano che prima o poi sarebbe ritornata a Puente Viejo la storica coppia formata da Maria Castaneda e Gonzalo Castro, è arrivata la conferma ufficiale. I due coniugi nei prossimi episodi spagnoli che i telespettatori vedranno sull’emittente televisiva “Antena 3” a settembre 2018 rimetteranno piede nella cittadina iberica ma purtroppo il loro rapporto non sara' tutto ...

Anticipazioni Il Segreto : Maria e Gonzalo ritornano ma i figli probabilmente sono morti : Il ritorno di Maria e Gonzalo nelle puntate de Il Segreto è stato confermato. La notizia ha creato molto scompiglio tra i fan, come è facile immaginare. I due attori storici, Loreto Mauleon Maria e Jordi Coll Gonzalo hanno rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo la loro storia d'amore, gravemente compromessa dall'evento drammatico della morte di entrambi i bimbi, ovvero Esperanza e Beltran. Ovviamente i due dovranno vedersela anche con ...