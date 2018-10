Il ritorno del cantante sassarese Fabrizio Sanna

Portobello - con Antonella Clerici c'è Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi : ecco la data del ritorno : Portobello tornerà su RaiUno , per la prima volta, il prossimo 27 ottobre , dalle 20.40. Un grande ritorno per un varietà diventato un classico della tv italiana. A condurlo, come noto, sarà Antonella ...

Portobello - ecco la data del ritorno : con Antonella Clerici c'è Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi : Un grande ritorno per un varietà diventato un classico della tv italiana: Portobello tornerà su RaiUno, per la prima volta, il prossimo 27 ottobre, dalle 20.40. A condurlo, come noto,...

Del Potro - frattura della rotula : 'Difficile pensare a un ritorno in campo' : Se la fortuna è cieca, è proprio vero che la sfortuna ci vede benissimo. E ancora una volta si è accanita con un campione al quale aveva già rovinato, almeno in parte la carriera. Ma che ora rischia ...

'Who is America' - dopo Borat il ritorno della satira di Sacha Baron Cohen : Un provocatore sfrontato e politicamente scorretto a caccia di ipocrisie nel cuore di un'America divisa: l'attore britannico Sacha Baron Cohen torna in tv con 'Who Is America?', in onda su Sky ...

Diana del Bufalo/ Il ritorno di fiamma con Paolo Ruffini fa sognare il pubblico : Diana del Bufalo, il ritorno di fiamma con Paolo Ruffini fa sognare il pubblico italiano che ha sempre sostenuto la coppia. L'attore oggi è ospite nello studio di Mara Venier. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 07:55:00 GMT)

L’annuncio di Michael Bublè : nessun ritorno! Dopo la malattia del figlio il cantante si ritira : Michale Bublè si ritira ufficialmente dalle scene: l’annuncio del cantante Dopo la guarigione del figlio dalla malattia Michael Bublè aveva annunciato la malattia del figlio di tre anni: a Noah era stato diagnosticato un tumore al fegato. Per questo motivo, il cantante canadese aveva annullato tutti i suoi impegni per dedicarsi pienamente al suo bambino. Adesso che Noah è finalmente guarito, però, Bublè ha deciso di ritirarsi ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Terza puntata di sabato 13 ottobre 2018 - su Raiuno - con Alberto Angela. Viaggio senza ritorno. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione e una nuova rete passando infatti su Raiuno. Alberto Angela, dopo il grande successo con Stanotte a Pompei dove ha superato i 4 milioni di spettatori con oltre il 24% di share, continua nel sabato sera della rete ammiraglia col suo storico programma, […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Terza puntata di sabato 13 ottobre 2018, su Raiuno, con Alberto ...

Il «ritorno» di Kate e William e gli altri gossip della settimana : Le storie della settimana (8-12 ottobre)Le storie della settimana (8-12 ottobre)Le storie della settimana (8-12 ottobre)Le storie della settimana (8-12 ottobre)Le storie della settimana (8-12 ottobre)Le storie della settimana (8-12 ottobre)Le storie della settimana (8-12 ottobre)Le storie della settimana (8-12 ottobre)Le storie della settimana (8-12 ottobre)Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Venezia perde anche il ritorno del preliminare contro il TTT Riga e giocherà in Eurocup : Finisce al Taliercio, senza esser neanche iniziata davvero, l’Eurolega dell’Umana Reyer Venezia. La squadra allenata da Andrea Liberalotto è stata sconfitta dal TTT Riga per 56-73, e dovrà dunque giocare l’Eurocup, in cui nella scorsa stagione raggiunse la finale tra un brivido e l’altro. Nonostante i 20 punti (con 12 rimbalzi) di Anete Steinberga uniti ai 10 di Martina Bestagno e di Cyesha Goree, la Reyer ha pagato un ...

Maltempo Sardegna - si lavora per un ritorno alla normalità : 100 persone impegnate nella ricerca del disperso - domani niente scuole chiuse a Cagliari : Sono oltre cento le persone che da questa mattina stanno battendo palmo a palmo la zona compresa tra Capo Ferrato e Costa Rei nel tentativo di rintracciare Nicola Campitello, 38 anni, il pastore di origine campana, disperso ormai da 48 ore nella zona di Castiadas colpita dall’ondata di Maltempo. Tutta l’area viene divisa in varie zone che vengono perlustrate dagli uomini del Corpo forestale, dai vigili del fuoco, dai carabinieri del ...

L’eterno ritorno nel nuovo album dei Subsonica - la simbologia di 8 spiega la reunion del gruppo (audio) : Il nuovo album dei Subsonica raccoglie il gruppo dopo le varie esperienze come solisti, tra le quali spicca la partecipazione di Samuel al Festival di Sanremo con il brano Vedrai. Il disco arriva a quattro anni dalla loro ultima prova di studi, Una nave in una foresta, a seguito del quale alcuni membri del gruppo avevano deciso di intraprendere esperienze in altri campi. Con l'eterno ritorno, il gruppo è voluto ripartire dalle sonorità anni ...

Il ritorno dell'Uomo Ragno : Walter Zenga nuovo tecnico del Venezia : Manca solo l'ufficialità per un cambio della guardia tra ex interisti sulla panchina del Venezia. Il club del presidente Joe Tacopina, quartultimo in Serie B, ha esonerato l'ex allenatore della Primavera nerazzurra Stefano Vecchi: al suo posto Walter Zenga. L'Uomo Ragno, rimasto senza lavoro dopo la retrocessione dell'anno scorso con il Crotone, allenerà per la prima volta in carriera in serie cadetta dopo altre tre esperienze in massima serie ...

True Detective : pochi mesi al ritorno della serie cult. Arriva la stagione tre : Tre anni dopo l'impetuosa stagione due, criticata per la sua inconsistenza, True Detective torna in tv, finalmente. Il primo episodio? è previsto per 13 Gennaio 2019 in America sulle frequenze della ...

Agnano - il grande ritorno delle terme : rivive il parco del benessere : Riapre dopo un accurato restyling il parco del benessere all'interno dell'antico complesso delle terme di Agnano: un'oasi naturale di oltre 44 ettari di sorgenti termali e sbuffi sulfurei, alberi ...