“Il Reddito cittadinanza può destare preoccupazioni ma aiuterà il lavoro” | dice Conte

Reddito di cittadinanza - molti esclusi al Sud “Il 47% andrà al Nord” : «Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro sulla base della distribuzione geografica». Il premier Giuseppe Conte annuncia davanti a una platea leghista a Milano un altro tassello del Reddito di cittadinanza per cercare di spiegare che la misura principe dei Cinque Stelle non è destinata soltanto al sud del Paese. Una preoccupazione dovut...

Manovra - Palazzo Chigi : “Il Def è alle Camere. Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 7 per la legge Fornero” : “Il Def è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre”. Lo rende noto Palazzo Chigi in un comunicato. “Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento – continua la nota del governo – Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati ...

Berlusconi : “Il Reddito di cittadinanza distruggerà l’Italia. Spero che il governo cada presto” : "Il reddito di cittadinanza non credo sia una misura che possa portare all'eliminazione della povertà come dice chi la propone, ma soltanto un gran buco nero nel bilancio dello Stato. Sarà un disastro che spingerà molti a non cercare più un lavoro e molti che lavorano a lasciarlo", ha dichiarato Silvio Berlusconi nel corso di un vertice tenutosi a Palazzo Grazioli.Continua a leggere

Legge di Bilancio - Di Maio : “Il M5s non voterà il Def se non ci sarà il reddito di cittadinanza” : Il reddito di cittadinanza deve essere uno dei punti chiave della prossima Legge di Bilancio, insieme alle pensioni e alle misure per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche, altrimenti il M5S non voterà il Def in Consiglio dei ministri e farà mancare i propri voti anche in Parlamento. L’altolà, secondo quanto apprendono le agenzie da fonti parlamentari, arriva direttamente dal vicepremier Luigi Di Maio, che martedì sera ha riunito ...

L’annuncio di Luigi Di Maio a Porta a Porta : “Il Reddito di cittadinanza partirà a marzo 2019” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, annuncia che il reddito di cittadinanza verrà erogato a partire dalla metà di marzo del 2019. Inoltre, entro la fine dell'anno arriverà il taglio delle pensioni d'oro, mentre in primavera arriverà la legge per la riduzione del numero dei parlamentari.Continua a leggere

Di Maio : “Il Reddito di cittadinanza si farà e sarà solo per i cittadini italiani” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, assicura che il reddito di cittadinanza verrà inserito nella legge di bilancio e che sarà rivolto solamente ai cittadini italiani e non anche a quelli stranieri, come previsto nella prima proposta del M5s di qualche anno fa: "È chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea ai cittadini italiani".Continua a leggere

Bilancio - Giorgetti (Lega) : “Il Reddito di cittadinanza sarà nella manovra” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ribadisce che nella manovra sarà inserito il reddito di cittadinanza: "Non è che dobbiamo fare tutto in un anno. La stessa legge di Bilancio è pluriennale. L'importante è che si incominci un sentiero".Continua a leggere

Matteo Salvini : “Il Reddito di cittadinanza? Non per stare a casa a guardare la tv” : Il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato ospite di Barbara D’Urso negli studi di “Domenica Live”. Ha parlato di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio come “persone ragionevoli e con voglia di lavorare” e ha assicurato che il governo durerà cinque anni: “Non litighiamo né sui ponti né sulle poltrone”.Continua a leggere

Matteo Salvini : “Il Reddito di cittadinanza sarà nella manovra - ma la priorità per noi sono le pensioni” : "La priorità resta la legge Fornero, che è una legge palesemente sbagliata. Arrivare a quota 100 e mandare in pensione chi se lo è meritato. Il reddito di cittadinanza sarà nella manovra, quella di ieri era una riunione dei temi economici della Lega: il reddito di cittadinanza è una battaglia dei Cinquestelle, non metto becco nei temi altrui", ha dichiarato il vicepremier leghista Matteo Salvini parlando della legge di bilancio.--Dopo il ...