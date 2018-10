Il prossimo aggiornamento di Xbox One porterà supporto a mouse e tastiera

Galaxy S9 e S9 Plus con il prossimo aggiornamento miglioramenti per le foto Selfie : Con l’arrivo del aggiornamento firmware contenente le patch di sicurezza di ottobre 2018, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus riceveranno anche miglioramenti specifici per le foto Selfie.Buone notizie per i possessori italiani di un Samsung Galaxy S9 o Galaxy S9 Plus con l’arrivo del prossimo aggiornamento firmware.Infatti secondo i più recenti feedback, i due smartphone top di gamma dell’azienda coreana oltre a ricevere la ...

Galaxy S8 e S8 Plus : prossimo aggiornamento con Super Slow Motion e Ar Emoji : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus otterranno i video in Super Slow Motion e il supporto alle Ar Emoji con il prossimo aggiornamento firmware entro fine settembre 2018.Dopo la conferma per il Galaxy Note 8 che proprio in queste ultime ore sta ricevendo un aggiornamento firmware in Italia, anche i Galaxy S8 e S8 Plus otterranno il supporto ai video Super Slow Motion e le Ar Emoji.Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere il supporto ai ...

Il prossimo aggiornamento di Whatsapp porta 3 nuove funzioni : Whatsapp, che rappresenta una delle piattaforme di instant messaging più utilizzate con oltre 2 miliardi di utenti, ha rivelato ufficialmente alcune nuove funzionalità che rendono la piattaforma ancora più coinvolgente. L’app ha rivelato caratteristiche più user-friendly, tra cui Scorri per Rispondere, Modalità scura, inoltro dei messaggi e altro ancora. Ecco tre nuove funzionalità dell’ultimo aggiornamento di Whatsapp reso ...

Galaxy Note 8 con il prossimo aggiornamento Super Slow Motion e Ar Emojis : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy Note 8 (non ancora in italia) contenente interessanti novità: video in Super Slow Motion e Ar Emojis.Il prossimo aggiornamento che riceverete sul vostro Samsung Galaxy Note 8 non sarà un semplice upgrade della sicurezza con le più recenti patch rilasciate da Google.Dai primi feedback che abbiamo notato sembra infatti che l’azienda coreana rilascerà alcune ...

Primissimi avvistamenti di GPU Turbo su Huawei P10 : aggiornamento ormai prossimo : Giungono oggi 11 settembre le prime segnalazioni da parte degli utenti che si apprestano a toccare con mano un importante aggiornamento per quanto concerne Huawei P10, visto che dopo la patch di fine agosto trattata anche su queste pagine tutti erano e sono in attesa di un pacchetto software ben più consistente. Stiamo parlando dello sbarco di un progetto ritenuto da tutti estremamente interessante, almeno sulla carta, come nel caso di GPU Turbo ...

Bixby 2.0 : in italiano con il prossimo aggiornamento : Samsung, una delle più grandi aziende per la produzione di smartphone ed elettrodomestici vari, ha deciso di fare un aggiornamento per Bixby 2.0.La prossima versione rappresenterà una vera rivoluzione per il nostro paese in quanto sarebbe già pronta, e attualmente in via di sviluppo, la lingua italianaCos’è Bixby? Bixby è un assistente vocale virtuale in grado di aiutare chi possiede un smartphone Samsung di ultima generazione a compiere diverse ...

Whatsapp : il prossimo aggiornamento eliminerà le conversazioni datate : Cattive news per gli amanti della messaggistica: con il prossimo aggiornamento, a breve (almeno queste sono le indiscrezioni trapelate) l'applicazione Whatsapp cancellerà le conversazioni più vecchie all'interno del nostro smartphone. La piattaforma di messaggistica istantanea ancora una volta sorprende i suoi fedelissimi, come sempre per garantire la massima piacevolezza nell'utilizzo del servizio. L'applicazione ideata da Jan Koum e Brian ...