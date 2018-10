Il partito dei fatti è l’unico antidoto contro il falso quotidiano del populismo

Elezioni in Baviera : Csu prima ma crolla. Male Spd - boom dei Verdi secondo partito : Alle Elezioni bavaresi, la Csu è prima ma crolla al 37,3% e perde la maggioranza assoluta, stando alle prime proziezioni di voto. Trionfano i Verdi con il 17,8% (8,6% nel 2013). Ottimo risultato anche per i Freie Waehler 11,6%. Precipitano i Socialdemocratici con il 9,5% (erano al 20,6%). Alternative fuer Deutschland, che non era ancora rappresentata nel parlamento regionale conquista il 10,7%...

'I giovani si alzano per farmi sedere sui mezzi'. Il deputato del partito dei Pensionati ringrazia Roma : A Roma esistono ancora tracce di educazione civica. A rivelarlo, sorpreso, è Carlo Fatuzzo, deputato Forza Italia, leader dei partiti di Pensionati. 'Io tutte le mattine prendo il trenino che da Ostia ...

Pd - Zingaretti : “Renzi poco credibile? Lo dicono gli italiani - partito dei capi è fallito” : Il presidente del Lazio Nicola Zingaretti, in corsa per la segreteria del Pd, ha detto che se Renzi si candidasse avrebbe un problema di "credibilità": "Non lo dico io ma i cittadini della Repubblica Italiana. Non possiamo negare che negli ultimi 5 anni, al netto delle Europee, abbiamo visto il Pd perdere voti, e questo non inizia solo nell'ultima legislatura".Continua a leggere

Nasce Demos - il partito dei cattolici popolari ed europeisti : obiettivo le amministrative : L'idea alla base della nascita del nuovo partito non è solo la politica sui migranti ma, spiega Paolo Ciani consigliere regionale del Lazio, anche il linguaggio totalitario e la disumanità come ...

Pisa - ingegnere 38enne scomparso in Guinea/ partito per un’offerta di lavoro : “trappola dei servizi segreti” : Fulgencio Obiang Esono, ingegnere 38enne di Pisa scomparso in Guinea: era Partito per un'offerta di lavoro ma potrebbe essere finito in una trappola dei servizi segreti. E' giallo.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:03:00 GMT)

Cina - accordo Vaticano-Pechino sulla scelta dei vescovi : eletti dai sacerdoti - ma serve l’ok di partito Comunista e Papa : All’indomani dello storico accordo tra Pechino e Vaticano sulle nomine episcopali, non si placano le polemiche sull’opacità dei contenuti, motivo di apprensione per buona parte della comunità cattolica. Nel pomeriggio di sabato si è svolta a Pechino una riunione tra il monsignor Antoine Camilleri, sotto-segretario per i Rapporti della Santa Sede con gli Stati, e Wang Chao, viceministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare ...

Orbán - il “Sì” alle sanzioni del partito Popolare Europeo spinge il premier ungherese tra le braccia dei sovranisti : Il voto del Parlamento Europeo che ha approvato con maggioranza di due terzi la relazione Sargentini sulla minaccia allo Stato di diritto in Ungheria rappresenta uno spartiacque in vista delle Europee del maggio 2019. Mancano ancora otto mesi alle elezioni che cambieranno la composizione delle istituzioni a Bruxelles, ma quella del 12 settembre non può essere considerata una plenaria qualsiasi: i rappresentanti hanno preso posizione su uno dei ...

Alla vigilia delle elezioni in Svezia è sempre testa a testa : in ascesa il partito anti-immigrati dei Democratici Svedesi : Alla vigilia delle elezioni Svedesi, i sondaggi fotografano un testa a testa tra il blocco di sinistra e il gruppo di quattro partiti di centro-destra, con un potenziale forte rafforzamento del partito anti-immigrati.Secondo l'esito di un'inchiesta diffusa oggi dAlla radio svedese, la coalizione che riunisce SocialDemocratici, Verdi e partito della sinistra si attesta sul 40% delle preferenze, con un solo punto di vantaggio rispetto ai partiti ...

Per Mentana la Buona Scuola spiega il fallimento del Pd meglio del "partito dei potenti" : “Io non credo che il problema sia il Pd che diventa Partito degli affari. Il problema è se la sinistra mantiene i rapporti con gli imprenditori, ma nel frattempo perde per strada operai, insegnanti e il ceto medio”. Il direttore di del TgLa7 Enrico Mentana a colloquio con il Fatto Quotidiano torna su un tema che sta facendo molto discutere dopo la sconfitta elettorale del Pd alle politiche. La perdita di consenso popolare, ...

Pd 'amico dei potenti' : 'Com'è possibile che con i Benetton...'. L'uomo che polverizza un partito : Il Pd ormai è diventato 'l'amico dei potenti', e per questo sta scomparendo. Mai come in queste settimane è plastica la dimostrazione del caos in cui versa il partito che ha governato l'Italia negli ...

Mai dalla parte del popolo e della Costituzione - sempre da quella della finanza e dei mercati. L'estinzione auto-gestita del partito ... : Concetti evidentemente sconosciuti alla deputata Pd, nonostante sia laureata in economia , oltre che ricercatrice, . Ma che il Partito democratico fosse passato dall'avere come punto di riferimento ...

LULA CANDIDATO PRESIDENTE IN BRASILE/ partito dei Lavoratori con lui - ma sta scontando una condanna a 12 anni : BRASILE, il Partito dei Lavoratori candida Luis Inacio LULA da Silva alle elezioni presidenziali del 7 ottobre: l'ex PRESIDENTE sta scontando 12 anni di carcere. (Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Voto in Brasile - il partito dei lavoratori formalizza la candidatura di Lula | La Procura generale impugna la decisione : Migliaia di manifestanti hanno accompagnato i leader del partito dei lavoratori alla sede centrale del Tribunale elettorale, in Brasile, per registrare la candidatura di Luis Inacio Lula da Silva alle ...