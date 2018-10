Il nuovo J-Ax | Ho fatto pace col passato | la nascita di un figlio mette tutto a

Sara Gazzini/ Esce il nuovo libro "Sette baci prima di dormire" (Detto fatto) : Sara Gazzini ospite lunedì 15 ottobre di "Detto Fatto", il nuovo programma di successo condotto da Bianca Guaccero su Rai2, presenta il nuovo libro(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 04:02:00 GMT)

Un fatto nuovo - uno spiraglio nel conflitto israelo-palestinese : Un fatto nuovo, che ha sorpreso anche gli analisti più attenti alle questioni mediorientali, potrebbe aprire uno spiraglio nel conflitto israelo-palestinese. Il leader del movimentoHamas, Yahya Sinwar, in una rara intervista concessa a Francesca Borri per Repubblica, pubblicata anche dal quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, ha lanciato un messaggio a Israele: "Anche se nella situazione attuale un'esplosione è inevitabile, ...

Detto Fatto - grande successo per Bianca Guaccero che fa dimenticare Caterina Balivo. E per lei anche un nuovo amore… : Ce l’ha fatta Bianca Guaccero, dopo circa un mese di programmazione ha ufficialmente vinto la sfida con Detto Fatto. La showgirl pugliese ha spazzato via dalla memoria la gestione Balivo portando nella trasmissione un suo stile evitando il rischio di un approccio recitato. Un volto fresco e caloroso, spigliata e a suo agio. In poche settimane ha Fatto dimenticare chi l’ha preceduta arrivando in punta di piedi e senza strafare, Detto ...

Ciclismo – Lo ha fatto di nuovo! Gianni Moscon tricolore a cronometro : brividi al fotofinish : Gianni Moscon si conferma campione italiano a cronometro: battuto al fotofinish il giovane Ganna Gianni Moscon fa doppietta! Il corridore italiano ha trionfato oggi al fotofinish nella gara dei campionati italiani a cronometro. Il corridore del team Sky, quinto ai recenti Mondiali di Innsbruck 2018, ha battuto in rimonta il giovane Filippo Ganna della UAE Team Emirates, per soli 2 secondi. Terzo posto invece per Fabio Felline, arrivato al ...

J-Ax a Che fuori tempo che fa : “Con la nascita di mio figlio ho fatto pace con Dj Jad. Gli Articolo31 dopo 15 anni di nuovo insieme” : Nella puntata di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, J-Ax racconta: “Con la nascita di mio figlio, che è stata per me una rinascita, le cose negative del mio passato non hanno più importanza. Per questo ho fatto una telefonata e ho fatto pace con Dj Jad. Verrà a trovarmi e canteremo per la prima volta, dopo 15 anni, una scaletta degli Articolo 31 insieme. Praticamente torneremo insieme”. L'articolo J-Ax a Che fuori tempo ...

Come ha fatto l'Argentina a finire - di nuovo - a un passo dal fallimento : ... lo sappiamo e sappiamo che gli argentini stanno attraversando un periodo difficile, e siamo convinti che invertiremo rapidamente questa situazione', ha detto il ministro dell'Economia Nicolas ...

Mazda CX-3 - la prova de Il Fatto.it – Un nuovo diesel e tanta personalità – FOTO : Che Mazda sia uno di quei marchi a sè stante, nel panorama automobilistico, era chiaro da tempo. Le scelte tecniche, nel corso degli anni, l’hanno sempre distinta. Così è stato per il motore rotativo, ad esempio: sviluppato, poi messo da parte, e quindi riproposto nei panni di range extender su una sportiva a batteria che vedrà la luce nel 2020 su piattaforma dedicata. Mentre l’avventura coi primi powertrain ibridi ...

“I nuovi zapatisti con la Coca Cola”. Domenica 23 settembre sul Fatto il nuovo reportage di Alessandro Di Battista : Si intitola “I nuovi zapatisti con la Coca Cola” il nuovo reportage di Alessandro Di Battista per il Fatto Quotidiano. Si tratta del quarto appuntamento ed è scritto dal Chiapas, in Messico. In edicola Domenica 23 settembre sul Fatto. Ecco le tre parti finora pubblicate: •1 – Stati Uniti, i droni al posto dei rider •2 – Tijuana, ecco il mondo nascosto dal muro •3 – Messico, voto populista per non morire L'articolo ...

FOTO | Marco Carta lo ha fatto ancora : il nuovo look spiazza i fan : Il cantante sardo ha postato sui social la FOTO del suo nuovo hair look: taglio corto, biondo platino. I fan si dividono...

J-ax scaricato da Fedez? Torna con DJ Jad - di nuovo insieme gli Articolo 31 : 'Abbiamo fatto pace' : ' Io e DJ Jad abbiamo fatto finalmente pace . Abbiamo messo una pietra sopra ad anni in cui non ci siamo risparmiati critiche e malignità, ma siamo anche uomini abbondantemente adulti e i veri uomini ...

Genova - pronto entro la fine del 2019 il nuovo ponte di Piano : 'Sarà fatto di acciaio e durerà mille anni' : Dubbi su chi seguirà la ricostruzione. Per Di Maio non ci deve essere nel consorizio la società Autostrade. ArcelorMittal fornirà l'acciaio per la realizzazione del nuovo viadotto -

Crollo Ponte : Toti - nuovo manufatto pronto per novembre 2019 : Ottobre, al massimo novembre 2019: è la data entro cui sarà pronto e fruibile il nuovo Ponte sul torrente Polcevera a Genova, in sostituzione del Ponte Morandi, crollato in parte la mattina del 14 agosto ed ora da demolire del tutto. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in avvio della conferenza stampa con il sindaco di Genova, Marco Bucci, e con l'architetto Renzo Piano, che si offerto di ...

House of Cards 6 - il nuovo trailer rivela che fine ha fatto Frank Underwood : Manca pochissimo, ormai: la sesta e conclusiva stagione di House of Cards è pronta ed è in programma che esca il prossimo 2 novembre, ovviamente su Netflix USA. Il 5 settembre è uscito l’attesissimo trailer, che svela finalmente come si è deciso di porre fine alla corsa del personaggio interpretato dall’ormai esautorato Kevin Spacey, Frank Underwood. Dopo lo scandalo legato a Spacey, protagonista delle prime cinque stagioni, il ...

Max Biaggi rompe il giuramento fatto al padre : dopo l'incidente sale di nuovo in moto : Max Biaggi è tornato sulla moto. Si è trovato fianco a fianco con Loris Capirossi al Mugello , così come accaduto in tante stagioni di motomondiale. In sella alle loro Aprilia RSV4 sono scesi in pista ...