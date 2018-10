Il nuovo Carlo Conti | ' Ora prima la famiglia poi il lavoro'

Miss Italia trema. Carlotta Maggiorana a rischio (di nuovo) : cosa è saltato fuori : Carlotta Maggiorana ha rischiato di perdere il titolo di Miss Italia pochi giorni dopo la sua nomina. A lanciare la bomba era stato il settimanale Oggi, che aveva pubblicato in esclusiva gli scatti in cui compariva nuda, per un calendario. Una pratica che è espressamente vietata dal regolamento del concorso di bellezza. Ma, alla fine, la giuria ha deciso di lasciare il titolo alla bella marchigiana. Adesso, però, il settimanale diretto da ...

Michele Cucuzza a Vieni da me/ "Dopo 10 anni di nuovo su Rai1. Carlotta e Matilde i miei orgogli" : Michele Cucuzza a Vieni da me: il giornalista torna su Raiuno, ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna di Vieni da me: da La vita in diretta alle figlie Carlotta e Matilde.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:27:00 GMT)

Addio buche - nuovo asfalto tra le vie della Repubblica e Carlo Alberto della Chiesa : ... dagli incroci con la via Montescudo e via Coriano che, come noto, domenica 19 maggio assurgerà agli onori della cronaca per il passaggio della cronometro della tappa Riccione - San Marino del Giro d'...

Fabrizio Corona e Nina Moric - pace ritrovata : di nuovo una famiglia per il figlio Carlos : Dopo un lungo periodo di rapporti non proprio distesi, fra Fabrizio Corona e Nina Moric è scoppiata la pace. I due infatti, ad anni dalla separazione, sembra aver ritrovato un nuovo...

De Carlo - nuovo libro tra magie e talk : ... il libro ci porta nelle luci e ombre di Venezia, ci fa entrare nell'assurdità dei talk televisivi e nel mondo dell'illusionismo. "Ho cercato un certo colore di Venezia, una sfumatura e questo lavoro ...

The Final Table - Carlo Cracco nel cast del nuovo cooking show di Netflix : Carlo Cracco, inflessibile giudice dell’edizione italiana di MasterChef, si prepara ad affrontare una nuova sfida nello show targato Netflix, The Final Table

Fiorello al lavoro sul nuovo show : con lui anche Fabio Rovazzi e Carlo Cracco : Cancellato, confermato, rimandato. Il destino del nuovo show di Fiorello in Rai è quanto mai misterioso. Le trattative per la firma del “pesante” contratto sono ancora in corso ma lo showman siciliano si è detto “prontissimo a tornare in Rai”, tanto che pare sia già al lavoro sul suo nuovo programma. Secondo il settimanale Chi infatti, Fiorello avrebbe incontrato Fabio Rovazzi e lo chef Carlo Cracco per coinvolgerli nel ...

Carlo Cracco arriva su Netflix come concorrente di The Final Table : il nuovo show in cui si sfidano chef da tutto il mondo : Da giudice a concorrente. Carlo Cracco ha lasciato Masterchef e si prepara all’esordio su Netflix a The Final Table, una competizione culinaria globale in cui a sfidarsi saranno i migliori cuochi provenienti da tutto il mondo, ciascuno in rappresentanza del proprio Paese, con l’unico obiettivo di ottenere un posto alla “tavola Finale” e sedersi insieme a nove leggendarie icone culinarie internazionali. E pensare che, con ...

Tale e quale show : Carlo Conti boccia di nuovo Stefania Orlando : Stefania Orlando scartata dopo il provino a Tale e quale show di Carlo Conti Fervono i preparativi per la nuova edizione di Tale e quale show, al via venerdì 14 settembre in prima serata su Rai1. Al timone, come sempre, Carlo Conti che si avvarrà di una nuova giuria: accanto a Loretta Goggi figureranno l’attore Vincenzo Salemme e l’amico Giorgio Panariello. Faranno parte dell’ottava edizione del varietà Antonella Elia, ...

