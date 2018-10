Il nome della rosa | il primo teaser della serie tv tratta dal romanzo

Juventus - il futuro della difesa : non solo De Ligt - spunta un nome nuovo : TORINO - Da anni indicato sulla via del congedo, il 'Professor' Barzagli, per usare l'aggettivo attribuitogli recentemente da Massimiliano Allegri, continua imperterrito a impartire lezioni, seppur ...

Mbappé sbarca sulla copertina del Time : fenomeno della Next Gen - campione d'umiltà : Se ne sono accorti anche Oltreoceano, tanto che il volto del 19enne campeggerà sulla copertina del settimanale più influente al mondo, il Time , in un numero dedicato ai leader - sportivi e non - ...

Le auto autonome vedranno con gli occhi della cicala di mare : Le auto autonome del futuro vedranno con gli occhi della cicala di mare, i pi complessi ed efficienti finora noti nel mondo animale. Le telecamere ispirate a loro, infatti, permettono di riconoscere ...

Tra musica - sport e un cognome pesante : Leo Gassmann - il fascino della semplicità : Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Esattamente un anno fa, sul palco di X-Factor, ad infiammare la folla c’erano i Maneskin: con outfit ricercati e performance anche estreme, la rock band metteva in scena il suo show, calamitando l’attenzione. Uno stile che, se di cognome fai ...

La Tradeco è fallita : a breve il nome della nuova ditta di smaltimento rifiuti : Si chiude per sempre un capitolo di cattiva politica che ha funestato la storia recente della nostra città. Questa vicenda deve servire a tutti da esempio per il futuro, a cominciare dall'adozione, ...

Legge Cirinnà : Il "cognome comune" non viola diritti al nome - identità o dignità della persona : La funzione del "cognome comune" come cognome d'uso senza valenza anagrafica non determina alcuna violazione dei diritti al nome, all'identità e alla dignità personale. E la disposizione contenuta nel decreto attuativo della cosiddetta Legge Cirinnà deve pertanto ritenersi legittima. Lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha valutato, per la prima volta, la legittimità della disciplina delle unioni civili tra ...

Riace e l'uomo che accusa Lucano : 'È prestanome della 'ndrangheta' : Cittadino che tra l'altro, secondo i media locali, negli ultimi tempi si sarebbe anche riavvicinato alla politica: e con quale partito? Con Noi con Salvini .

Riace e l'uomo al bar che parla male di Lucano : «È un prestanome della 'ndrangheta» : Cittadino che tra l'altro, secondo i media locali, negli ultimi tempi si sarebbe anche riavvicinato alla politica: e con quale partito? Con Noi con Salvini .

Riace - scivolone di Salvini : un prestanome della 'ndrangheta per contestare il sindaco Lucano : Per Matteo Salvini è il 'cittadino modello' in grado di svelare i presunti segreti del modello Riace, per la magistratura è un prestanome. Brutto scivolone social per il ministro dell'Interno. Per ...

INDISCREFLASH -Rossella Spagnuolo il nome nuovo del PD per la Presidenza della Provincia di Potenza : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca Maltempo Basilicata: incidente sulla statale Basentana, un morto e un ferito 2 ...

Shel Shapiro e Maurizio Vandelli / Da parte l'ascia di guerra in nome della musica italiana (Domenica In) : Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, i due hanno deciso di mettere da parte l'ascia di guerra ed unirsi sotto il nome della grande musica italiana. Dai Rokes all'Equipe 84. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 09:55:00 GMT)

Ivano Gibin - il trasformista - pizzicato a stringere accordi in nome e per conto della Lega : Inutile essere dei fuoriclasse se hai il mondo contro, sembrava far intendere Dorio, ci vuole la capacità politica di portare avanti un disegno il più condiviso possibile che porti risultati concreti.

"La Scuola in Piazza!" - gli istituti scolastici bergamaschi tornano nel nome della scienza : ... le immagini e i sopralluoghi di Polizia Scientifica" curata dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato , che racconterà i fatti principali di cronaca nazionale attraverso le ...

Giovanni Tria - il giallo del master fantasma della sua portavoce. E poi il nome - l'età... : 'Non sono sorpresa. In quel periodo usavo un altro nome e un documento diverso, quindi non mi trova negli archivi. Però io quel master in Business Administration lo ho conseguito'. Quando chiediamo ...