Il marchio della Juventus tra i 20 più potenti al mondo

Pallanuoto Messina : il marchio sportivo Arena nuovo sponsor tecnico della squadra di Serie A2 del CUS UniMe : ... azienda leader a livello mondiale nel panorama degli sport acquatici. Nel particolare, Arena sarà il nuovo sponsor tecnico che "vestirà" lo storico esordio del CUS UniMe nel campionato di Serie A2 ...

Marani : 'La perfezione della Juve è CR7. Il marchio di Ancelotti : 'Cambia e vince' : La perfezione della Juventus è lui, Cristiano Ronaldo , che ha portato l'ultima cosa che serviva alla Juve. Prima i bianconeri erano superiori in quasi tutte le partite, ma oggi, anche quando la ...

Sergio marchionne - l’ultimo saluto di Torino : “Ha riportato il senso della fabbrica in città” : "Ha ricostruito il senso della fabbrica in rapporto alla città che con la fabbrica era cresciuta e sulla fabbrica aveva costruito il suo destino" ha ricordato l’arcivescovo di Torino nel corso della funzione religiosa di commemorazione per il top manager italo canadese, fortemente voluta dalla dirigenza del gruppo Fca.Continua a leggere

Sergio marchionne - l’ultimo saluto della Fiat a Torino con manager e operai : La cerimonia pubblica in ricordo dell'ex amministratore delegato di Fca scomparso nel luglio scorso è in programma venerdì mattina al duomo di Torino alla presenza di tutti i vertici del gruppo ma anche delle rappresentanze degli operai. Non mancheranno anche le rappresentanze sindacali e delle istituzioni locali.Continua a leggere

F1 - Sticchi Damiani convinto : “una vittoria della Ferrari a Monza sarebbe il modo migliore per onorare marchionne” : Nel corso della presentazione del Gp d’Italia, il presidente dell’ACI ha chiesto alla Ferrari una vittoria da dedicare al compianto Sergio Marchionne Non c’è tempo per fermarsi, il Gp di Spa è finito da poche ore ed è già ora di pensare al prossimo appuntamento di Monza, una delle gare più attese della stagione di Formula 1. Daniele Badolato Con la vittoria in Belgio, Vettel ha portato a 17 il gap da Hamilton, una ...

Sergio marchionne seppellito a Vaughan in Canada/ L’ex ad di FCA riposa a fianco del padre e della madre : Sergio Marchionne seppellito a Vaughan in Canada. L’ex amministratore delegato di FCA riposa a fianco del padre e della madre, nella città a nord di Toronto(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:31:00 GMT)

La Fedeli sarà "erede" di marchionne" nel Cda della Fondazione Agnelli : La decisione di John Elkann è arrivata. O almeno così semmbra. Secondo quanto scrive Franco Bechis su il Tempo, infatti, Fca avrebbe scelto Valeria Fedeli come membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Agnelli. L'ex ministro dell'istruzione, dunque, diventerà - se confermato - l'erede nel Cda di Sergio Marchionne, venuto a mancare lo scorso luglio in maniera del tutto improvvisa. Da quando il Ceo di Fiat Chrysler è morto, nel Cda ...

Gsi - anche sulla Corsa torna il marchio della sportività : E dopo l'Insignia - per la prima volta - e l'Astra, è tempo della Corsa Gsi che da quest'anno è tornato a essere il simbolo della sportività Opel. Il 'brand' vanta una lunga tradizione: le prime ...

Georgina Rodriguez sul terrazzo della sua nuova villa - l’outfit da urlo è un regalo di un marchio di moda! [GALLERY] : Georgina Rodriguez dal terrazzo della sua nuova villa torinese con un outfit da invidia, lo scatto della fidanzata di Cristiano Ronaldo che ha fatto incetta di like La prima foto di Georgina Rodriguez dal terrazzo della sua nuova villa torinese è con un outfit firmato Balmain. Dopo lo shopping di lusso fatto a Milano qualche giorno fa insieme a Cristiano Ronaldo (vedi qui), alla meravigliosa modella spagnola è arrivato un regalo ...

marchionne e il segreto della sua malattia : una storia antica in Fiat : Ancora ci si chiede perché il manager nascose il suo stato di salute a John Elkann. Forse voleva essere lui a preparare la successione nel pieno delle sue funzioni. D'altronde, al di là delle ...

marchionne - un ultimo splendido regalo prima di morire : Amatrice ringrazia l'ex presidente della Ferrari : Prendo a prestito proprio una frase di Marchionne che oggi più che mai deve servire da stimolo: 'Esiste un mondo in cui le persone non lasciano che le cose accadano. Le fanno accadere ''.