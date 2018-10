Il Maltempo imperversa ancora a sud | in giornata si estenderà verso nord fino in Abruzzo

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Roma - Non concede tregua il forteche si sta accanendo sulle regioni meridionali, innescato da una perturbazione che dallo Ionio si sviluppaad agguantare lo Stivale a partire dalle regioni del Sud. In Sicilia i fenomeni più intensi si sono concentrati sulle zone orientali, con accumuli pluviometrici che nelle ultime 24 ore toccano i 230mm sul Messinese tirrenico, dove si segnalano alcuni allagamenti. Disagi segnalati inoltre sul Ragusano, a causa di allagamenti che hanno coinvolto in particolare la zona di Scicli. Colpita da episodi diintenso la Calabria, più direttamente il versante ionico e il settore meridionale. A Catanzaro il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a scopo precauzionale. A partire da domenica il cumulo delle precipitazioni in Calabria raggiunge punte di 213mm a Chiaravalle, 204mm a ...