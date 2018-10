Il governo dice che non c' è alcun codicillo occulto sui fanghi di depurazione nel decreto

Di Maio contro i giornali “Media e Ue vogliono far cadere il governo”/ Replica La Stampa - “lui dice fake news” : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della Stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di Stampa"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:57:00 GMT)

Pensioni - governo punta ai '62+38 secchi' e dice stop a Quota 41 : Il superamento della Legge Fornero con la misura Quota 100 e non solo, contenuta nella prossima manovra finanziaria, rappresenta una delle questioni più importanti sul fronte politico. Tuttavia, la riforma Pensioni che sara' varata dal Governo Lega-M5S presenta ancora dei punti oscuri, in relazione alle coperture economiche che saranno disponibili. A fronte di una Quota 100 che dovrebbe prevedere il doppio vincolo legato ai 62 anni di eta' ...

L'allarme di Federacciai : 'Imprenditori preoccupati - il governo non sa quello che dice' : Roma . "Tra gli imprenditori si registra apprensione. C'è troppa incertezza, e nessuna misura per la crescita", così al Foglio il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi , che l'11 ottobre, dopo ...

Di Maio dice che i tecnocrati remano contro il governo : Roma, 29 set., askanews, - 'Abbiamo un problema enorme, che è quello dei cosiddetti apparati, che continuano a remare contro il governo'. A lanciare l'accusa è stato il vicepresidente del Consiglio, ...

'Codice Rocco' : infuriano le polemiche sui metodi del portavoce del governo Rocco Casalino. - : A chi crede ancora che la politica possa cambiare le cose in meglio dico: lo spirito delle istituzioni non muore sotto i colpi delle minacce, ma vive soprattutto e nonostante quelle." Lo scrive il ...

'Codice Rocco' : infuriano le polemiche sui metodi del portavoce del governo Rocco Casalino. : A chi crede ancora che la politica possa cambiare le cose in meglio dico: lo spirito delle istituzioni non muore sotto i colpi delle minacce, ma vive soprattutto e nonostante quelle." Lo scrive il ...

Berlusconi dice che il centrodestra tornerà presto al governo : Ieri si è incontrato con Matteo Salvini e Giorgia Meloni e i tre si sono accordati per scegliere insieme i candidati alle prossime elezioni regionali The post Berlusconi dice che il centrodestra tornerà presto al governo appeared first on Il Post.

"Le coperture? Ci sono 70 miliardi" : cosa diceva il M5s prima di andare al governo : I 5 Stelle contavano di recuperare ben 40 miliardi "dalle agevolazioni fiscali erogate senza criterio e altri 30 dai tagli...

Cosa dice l'Ocse al governo su pensioni e Reddito di cittadinanza : Roma, 20 set., askanews, - L'Italia non smantelli le riforme già fatte e mantenga la disciplina sui conti pubblici, rispettando le regole europee. Questo il messaggio, 'ritengo molto semplice', che la ...

'governo compatto - piena fiducia in Tria' - lo dice Di Maio - : Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a Radio 24, sottolineando che i 'rapporti con Giovanni Tria, ministro dell'Economia, ndr, sono di piena fiducia. …

Orfini : "Sciogliamo il PD e rifondiamolo". Renzi dice no : "Il problema del Paese è il governo non il PD" : Rifondiamo il Pd discutendo di come lo facciamo con un pezzo del Paese" propone dal palco della Città dell'Altra Economia a Roma. " Non serve cambiare nome" ribadisce Orfini . "Mettiamo insieme un ...

Tajani - presente ieri ad Arcore - dice che il governo Lega-M5S non durerà : Roma, 17 set., askanews, - 'Sono pronto a scommettere tutto quello che ho sul fatto che questo governo non durerà 5 anni. È impossibile che Lega e M5s che hanno identità diverse possano andare avanti ...

Renzi - Scanzi : “Dice che c’è un governo di cialtroni? Sembra che faccia involontaria autocritica. Ha perso qualsiasi lucidità” : “Renzi ha detto che questo è un governo di cialtroni e che il vento del consenso cambia rapidamente? Lui che parla di cialtroni politici mi fa un po’ sorridere, perché mi dà la sensazione che faccia involontariamente autocritica”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le recenti parole dell’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sul governo giallo-verde. E aggiunge: “Io spero per il ...

Salvini dice che il governo «sfiorerà dolcemente» il 3 per cento di deficit : Assicura che il governo intende rispettare le regole europee su quanto il nostro paese può spendere, che però fissano un livello molto più basso del 3 per cento del PIL The post Salvini dice che il governo «sfiorerà dolcemente» il 3 per cento di deficit appeared first on Il Post.