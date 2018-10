Il discorso con cui Nicola Zingaretti si è candidato a segretario del PD

Berlusconi - discorso al Monza/ Video - poi punge il Milan di Gattuso : "Non mi piace - non gioca con le 2 punte" : Berlusconi a vedere il Monza, Video: il discorso negli spogliatoi del nuovo numero uno biancorosso. Con la Triestina segna Negro. E dire che il Cavaliere vuole una squadra di soli italiani..(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 23:09:00 GMT)

Monza - il primo discorso di Berlusconi : ... @silvioBerlusconi_official, on Oct 14, 2018 at 10:26am PDT Monza, la prima di Berlusconi: discorso negli spogliatoi e 1-1 contro la Triestina Nel mondo del calcio , Berlusconi ha sempre dimostrato ...

BERLUSCONI discorso AL MONZA/ Video - negli spogliatoi "carica" la squadra di italiani : gol Negro - finisce 1-1 : BERLUSCONI a vedere il MONZA, Video: il DISCORSO negli spogliatoi del nuovo numero uno biancorosso. Con la Triestina segna Negro. E dire che il Cavaliere vuole una squadra di soli italiani..(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 21:37:00 GMT)

Serie C - il discorso nello spogliatoio di Berlusconi prima della gara del Monza [FOTO e VIDEO] : 1/6 LaPresse/Matteo Cogliati ...

Conduttrice di Taiwan porge la sua mano alla madrepatria in risposta al discorso pieno di "polvere da sparo" del vicepresidente degli Stati ... : Pertanto, ciò che gli Usa vogliono sono gli interessi economici e commerciali, e l'influenza politica. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Giappone invase la Cina e la Cina si ritrovò isolata e ...

Gp Thailandia - Marquez : 'Episodio Aragon? Ho parlato con Lorenzo - discorso chiuso' : 'Ho chiamato Lorenzo lunedì per sapere come stava, mi fa piacere che sarà il mio prossimo compagno di team. Lui ha la sua idea, io la mia. Non perdo ulteriormente tempo per parlare di quanto successo ...

Schneider-Ammann a Roma - discorso a FAO e incontro con Di Maio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il discorso di Giuseppe Conte alle Nazioni Unite : Ha parlato di sovranismo e populismo, ha rivendicato il ruolo dell'Italia nella gestione dei migranti del Mediterraneo e ha detto che anche l'ONU dovrà sapersi riformare The post Il discorso di Giuseppe Conte alle Nazioni Unite appeared first on Il Post.

Francesco Totti : «Il discorso dell’addio? L’ho scritto con Ilary» : Il cucchiaioLoftSempre RomaRomano e romanistaRegazzinoBatmanDel PieroDalla prefazione di E mo' te spiego RomaMaradonaAncora RomaConsigli al giovane TottiMessiDietaTradizioneRealBenzinaioIncreduloBarzellette su Totti - bibliotecaBarzellette su Totti - libriBarzellette su Totti - scuolaLa famigliaDomaniNon di solo pallone vive l’uomo, ma ci sono uomini nati con il pallone in culla. Racconta Francesco Totti che a 8 mesi camminava, ma sempre con di ...

Forza Italia e il centrodestra con o senza la Lega - il discorso di Berlusconi a Fiuggi Diretta : Il leader conclude la tre giorni di dibattiti organizzata dal presidente del Parlamento europeo Tajani

discorso su stato dell'Unione - Juncker : Europa parli con una voce sola - : In corso l'intervento del presidente della Commissione europea davanti alla Plenaria di Strasburgo: "Dobbiamo costruire un'Ue più forte e più unita. Si al patriottismo, no al nazionalismo distruttivo".

Obama : 'Con Trump a rischio la democrazia'. E lui risponde : 'Durante il discorso mi sono addormentato' : Mai fino ad oggi lo aveva citato per nome, descrivendolo come un bullo intento a dividere il Paese e a diffondere un senso di paura e di rabbia in America e nel mondo. Una persona prepotente contro ...

Obama : 'Con Trump a rischio la democrazia'. E lui risponde : 'Durante il discorso mi sono addormentato' : Mai fino ad oggi lo aveva citato per nome, descrivendolo come un bullo intento a dividere il Paese e a diffondere un senso di paura e di rabbia in America e nel mondo. Una persona prepotente contro ...

La vicenda del ponte Morandi conferma che il discorso incivile ha ormai allagato quasi tutto : Non c’è alcun colpevole per il crollo del ponte. E’ quanto traspare dall’inchiesta del New York Times e dai primi atti della magistratura, oltre che da giudizi domestici, anche di osservatori che si pongono in atteggiamento censorio. Ne so poco, anzi niente, di ingegneria. Ma so leggere. E’ saltato