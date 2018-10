Il corpo di Isabella Noventa? La confessione choc di Freddy Sorgato

Omicidio Noventa - intercettazione choc di Freddy Sorgato sul corpo di Isabella : Delitto Noventa, i fratelli Sorgato intercettati. Clamorosa svolta nell’ennesimo caso di cronaca nera in Italia. Solo una settimana fa era arrivata la sentenza: nessuno sconto di pena per Freddy e Debora Sorgato, responsabili dell’Omicidio di Isabella Noventa nella notte fra il 15 e il 16 gennaio 2016. La Corte d’Assise d’Appello di Venezia ha confermato la pena di 30 anni per Omicidio premeditato, così come i 16 anni a ...