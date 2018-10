Il Contadino cerca moglie | Diletta Leotta | ' Dai campi di calcio a quelli dei contadini'

Diletta Leotta a Blogo : "A Il Contadino cerca Moglie arriva l'amore saffico - studio a DAZN - Le Iene fanta tv" (video) : Dai campi di calcio ai campi dove si coltiva. Ecco la svolta di Diletta Leotta . Dal 17 ottobre condurrà la quarta stagione, carica di novità de Il Contadino Cerca Moglie , il dating show in onda su FoxLife, il canale 114 di Sky. "Sarà un'edizione piena di sorprese. La prima dovrei essere io. Ma le vere sorprese riguardano i protagonisti: ci sono due fratelli che si contenderanno delle donne, partecipano come se fossero un solo Contadino , e ...

Il Contadino cerca moglie 4 torna in tv : ecco quando : Nuova edizione de “Il contadino cerca moglie 4”, il reality show trasmesso su Fox Life e condotto da Diletta Leotta: ecco quando va in onda Grandi novità per la nuova edizione de “Il contadino cerca moglie 4“, il reality agreste in cui i concorrenti sono alla ricerca dell’amore. ecco tutte le novità e le anticipazioni sul dating show trasmesso da Fox Life! Il contadino cerca moglie 4: quando inizia Al via da ...