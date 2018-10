Il calciomercato del giorno – Milan | l’indizio arriva da… Leonardo

calciomercato Fiorentina - idea Di Lorenzo dell'Empoli : FIRENZE - Da qui a fine campionato la Fiorentina dovrà scegliere se esercitare il diritto di riscatto per Edimilson Fernandes, 10 milioni,, centrocampista svizzero arrivato dal West Ham, e quello di ...

calciomercato Fiorentina - pressing dell’United per un giovane viola : Nei giorni scorsi abbiamo scritto di Josè Mourinho protagonista sugli spalti in occasione della gara di Nations League tra Serbia e Montenegro. Il tecnico portoghese è andato a visionare da vicino Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, e Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 della Fiorentina. Secondo QS-La Nazione, Mourinho avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di predisporre un’offerta da 60 milioni da inviare al club gigliato ...

calciomercato Genoa : prima offerta italiana per Piatek - c’è anche l’interesse della Juve : Krzysztof Piatek è inarrestabile e ha continuato a segnare anche con la maglia della Nazionale polacca. I numeri dell’attaccante, che attualmente ha più gol che partite in stagione, hanno attirato diversi club, in primis del nostro campionato italiano. In particolare De Laurentiis e Giuntoli sarebbero rimasti talmente colpiti dalle sue prestazioni al punto da recapitare un’offerta a Pegli. Il problema attuale risiede nella ...

calciomercato Manchester United : Mourinho osserva da vicino due protagonisti della Serie A : Il Calciomercato non si ferma mai: a più di due mesi dall’apertura della sessione invernale, Josè Mourinho, approfittando della sosta per le Nazionali, ha approfittato per osservare da vicino alcuni calciatori che potrebbero fare al caso del Manchester United, deludente in questa prima fase di stagione. Ieri lo Special One è andato a vedere Montenegro-Serbia, che si sfidavano per la prima volta dalla separazione calcistica dei due ...

Il calciomercato del giorno – Grande colpo del Milan : Il calciomercato del giorno – Il Milan è in Grande ripresa nel campionato di Serie A, i rossoneri si candidano ad essere grandi protagonisti fino al termine della stagione, l’obiettivo è conquistare la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza si muove per il mercato di gennaio, chiuso un primo importante innesto. colpo nelle ultime ore per l’arrivo di Lucas Paquetá, visite mediche previste già entro i prossimi ...

calciomercato Serie A - il semaforo delle big : i promossi e i bocciati dell'inizio di stagione : semaforo verde per il campione del mondo, così come per Davide Santon: l'ex Inter si sta riaffermando e Di Francesco gli sta concedendo lo spazio per mostrare le sue qualità. Bene, infine, anche ...

calciomercato Milan - è fatta per l’arrivo di Paquetá : tutti i dettagli dell’operazione : Leonardo ha piazzato il primo colpo del prossimo mercato invernale, il direttore dell’area tecnico del Milan ha chiuso per Lucas Paquetà Primo colpo del Milan in vista del prossimo mercato invernale, Leonardo infatti ha messo le mani su Lucas Paquetà (clicca qui per sapere chi è), battendo la difficile concorrenza di Barcellona e Psg. LaPresse/EFE Il direttore dell’area tecnica del club rossonero ha trovato l’accordo con ...

calciomercato : svincolati - i migliori calciatori a parametro zero del 2019 : A questo punto della stagione già si comincia a parlare del Calciomercato invernale, gli “esami di riparazione” per integrare e correggere. Quest’anno i contratti del mercato invernale di Serie A e B potranno essere depositati da giovedì 3 gennaio 2019, data ufficiale dell’inizio della finestra di trattative in entrata e uscita. Ma per gli operatori di mercato sta diventando importante guardare anche agli ...

Il calciomercato del giorno – Il Real Madrid prepara il super colpo : Il calciomercato del giorno – La crisi di risultati senza fine e lo stato non ottimale di forma per alcuni dei suoi calciatori sta convincendo il Real Madrid a tornare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Julen Lopetegui. Stando a quanto scritto da AS questa mattina, citando l’emittente radiofonica Cadena Ser, i Blancos sarebbero pronti a lanciare l’assalto a Eden Hazard già nel prossimo mese di gennaio. L’attaccante ...

calciomercato : la Juventus Under 23 acquista Del Prete : La Juventus ha ufficializzato, tramite Twitter, l’ingaggio di Lorenzo Del Prete, difensore classe 1986. Il giocatore indossera’ la maglia numero 34 della squadra Under 23 che milita nel campionato di Serie C. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Calciomercato: la Juventus Under 23 acquista Del Prete sembra essere il primo su ...

calciomercato Juventus U23 - l'arrivo di Del Prete è ufficiale : TORINO - Lorenzo Del Prete è un nuovo giocatore della Juventus Under 23 . Lo ha annunciato il club attraverso Twitter, comunicato che il difensore classe 1986 "È un nuovo difensore della Juventus ...

Il calciomercato oggi – Innesto del Torino per la prossima stagione : Il calciomercato oggi – Il Torino è reduce dal successo casalingo nella gara di campionato in Serie A contro il Frosinone, una buona prestazione per la squadra di Walter Mazzarri che ha conquistato tre punti d’oro ma senza entusiasmare. Nel frattempo la dirigenza granata non si ferma sul mercato e ha intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva. E’ stato bloccato infatti un colpo per la prossima stagione, stiamo ...

Il calciomercato del giorno – I nomi per sostituire Piatek : Il calciomercato del giorno – Sconfitta per il Genoa contro il Parma, è possibile effettuare un bilancio sui rossoblu. Un grande protagonista è stato l’attaccante Piatek, capocannoniere del torneo è destinato a diventare ancora più decisivo. Per il momento la valutazione economica è arrivata a 20 milioni di euro ma entro la fine della stagione potrebbe anche raddoppiare. Il futuro sembra scritto ed alla Juventus che sta seguendo con ...

Il calciomercato oggi – Che colpo del Napoli! : Il calciomercato oggi – Il Napoli ha iniziato molto bene la stagione con Carlo Ancelotti in panchina, il club azzurro è reduce dall’entusiasmante successo davanti al pubblico amico contro i vice-campioni d’Europa del Liverpool. In campionato sconfitta contro la Juventus ed i punti di distacco dalla vetta sono adesso 6 ma la squadra di Ancelotti ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine. Nel frattempo si sta per definire ...