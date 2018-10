Ian McEwan porta al cinema le trasfusioni ' proibite' dei testimoni di Geova E colpisce

huffingtonpost

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il dilemma - personalmente - non ti affliggerà mai, a meno che non ti ritrovi, come Emma Thompson in "Il Verdetto- The Children Act", a presiedere l'Alta Corte britannica in veste di giudice. Si può costringere un giovanissimo ma devoto testimone di, condannato dalla leucemia, a subire per la propria salvezzache la sua religione gli vieta? E se è vero che in tribunale si applica la legge e non la morale, con quali effetti collaterali?La mano inconfondibile di Ian, che firma la sceneggiatura dal suo romanzo breve "La ballata di Adam Henry" (Einaudi), concentra in questo film in uscita il 18 ottobre suggestioni ed emozioni che sono merce rara nel. HuffPost ve ne parla in anteprima.La regia di Richard Eyre ricama (di fino) sulla misura espressiva di una coppia inedita quanto eccellente, Emma Thompson e Stanley Tucci, che il confronto ...