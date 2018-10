I Telescopi spaziali Chandra e Hubble fuori uso e la souyz esplode Cosa sta succedendo?

universo7p

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Iuso e lastanello spazio? Le apparecchiaturedella NASA stanno subendo delle forti ”anomalie” in questi ultimi periodi,iniziando dal caso del National Solar Observatory evacuato per questioni di sicurezza molto discutibili, passando all’atterraggio di emergenza compiuto giovedì 11 ottobre dalla Soyuz, fino alla cessione dei funzionamenti dei due satellitientrambi entrati in in modalità provvisoria (Safe Mode) Strano che entrambi idella NASA entrino in modalità emergenza nell’arco di pochi giorni dai strani fatti accaduti il ​​mese scorso alla rete di osservatori terrestri il che non può più essere solo una coincidenza. Qualcuno si porge delle domande: Si sta verificando qualdi molto serio nello spazio e sembra che qualcuno non voglia che ne venissimo a ...