I professori di Amici di Maria De Filippi 2018 tra addii e nuovi ingressi nel canto e nel

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Tornerà in onda a partire dal 17 novembre, con la fascia pomeridiana del sabato alle ore 14:10, il talent showdiDecon grandi novità tra new entry e uscite di scena.Le prime anticipazioni di18 erano arrivate tempo fa, nonostante non ci fosse qualcosa di certo oltre al fatto che le prof diPaola Turci e Giusy Ferreri non avrebbero più fatto parte del programma.Ad oggi sappiamo con certezza la formazione del corpo docenti per quanto riguarda il ballo. Acagli storicididiDeAlessandra Celentano e Veronica Peparini, prenderà posto in cattedra un nuovo arrivato: Timor Steffens.Steffens è un ballerino e anche coreografo di fama internazionale, che ha già lavorato in tv come giudice nell’edizione olandese di Dance Dance Dance e anche in Italia come direttore artistico del programma The Voice of Italy.Stando alle ...