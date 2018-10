I nodi sulla pace fiscale che dividono M5S e Lega

ilgiornale

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Va avanti il braccio di ferro trae Movimento 5 Stelle sul decreto- oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri - e in particolare, l'obiettivo presente nel contratto di governo che dovrebbe "riconciliare" cittadini e fisco.La contesa riguarda soprattutto lo strumento da utilizzare con i pentastellati che temono di dare il via libera a quello che sarebbe di fatto additato come un condono. Secondo quanto si apprende, laspingerper introdurre una dichiarazione integrativa che consenta ai contribuenti di scontare non solo sanzioni e interessi ma anche il capitale, ovvero l'imposta dovuta, al 15% (che potrebbe essere portato al 25%). Da parte loro i 5 Stelle puntano a rafforzare il ravvedimento, strumento già esistente, che consente di non pagare sanzioni e interessi ma senza scontare l'imposta dovuta. Il ravvedimento rafforzato chiesto dal M5s, rispetto ...