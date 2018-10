I Foo Fighters suonano i Metallica con un bambino di 10 anni | video in Enter Sandman con

optimaitalia

(Di lunedì 15 ottobre 2018) I Fooaccompagnati da un ospite d'eccezione: undi 10. Durante il concerto dello scorso 12 ottobre a Kansas City, il frontman del gruppo ha invitato sul palco un giovanissimo fan.Collier, questo il nome del ragazzo, è stato invitato a suonare. Alla domanda: "Sai suonare?", posta al giovanissimo da Dave Grohl, Collier ha risposto che sapeva suonare canzoni dei. Detto, fatto. Gli è stata prestata una chitarra e con i Fooha avuto il privilegio di potersi esibire sul palco per regalare al pubblico una inedita versione didei.L'esibizione speciale è andata in scena venerdì 12 ottobre allo Sprint Cdi Kansas City nel Missouri. Collier, al termine della performance, si è portato a casa la chitarra di Grohl utilizzata per la cover: ha colpito i Fooal punto che gli è stata regalata nella ...