I figli non riconosciuti alla nascita | Serve una legge sulle origini per l' adottato

Lodi - figli di genitori stranieri esclusi da mensa e scuolabus/ Di Maio su Fb : "Bambini non si toccano" : Lodi, bambini stranieri esclusi dalla mensa: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la povertà, che a quanto pare non va mai bene(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:15:00 GMT)

STEFANO CUCCHI - L'APPELLO DELLA MAMMA RITA CALORE/ Video Iene : "Non perdonerò gli assassini di mio figlio" : STEFANO CUCCHI, L'APPELLO DELLA MAMMA RITA CALORE: Video Iene. “Chi sa parli, acquisterete dignità: la verità è un valore”. La madre del geometra romano non si arrende(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 21:22:00 GMT)

Mick Schumacher non più solo il figlio di…Il tedesco pronto a scrivere la sua storia : “E’ difficile descrivere a parole quello che sto provando. Sono davvero grato per quello che sto vivendo in questo momento, per vivere questo sogno. Faccio ciò che amo, quindi è riuscire a farlo bene è la miglior sensazione che uno possa avere”. Con queste parole Mick Schumacher ha accolto il suo titolo continentale nella F3. Il teutonico ha riscritto la storia della categoria, facendo meglio proprio di suo padre Michael, ...

Curry superstar nella notte NBA - ma non Steph : a rubare la scena è il balletto della figlia Riley [VIDEO] : La figlia di Steph Curry ruba la scena anche al papà: il balletto di Riley, inquadrato dalle telecamere durante Warriors-Lakers, diventa virale Grande spettacolo nell’ultima notte di preseason NBA: sul parquet della Oracle Arena si sono sfidati Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. La superstar della serata porta il nome di Curry, ma non è papà Steph (autore di 16 punti) ma la figlia Riley. La piccola, inquadrata dalle ...

Alluvione Calabria - a Gizzeria i funerali di Stefania Signore e dei suoi figli : “”Questa terra di Calabria non puo’ piangere più - non vuole piangere più” : Un applauso lungo e commovente durato quasi dieci minuti ha accolto l’arrivo dei feretri di Stefania Signore (30 anni), e dei figlioletti Cristian (7) e Nicolò Frijia (2), le tre vittime dell’Alluvione dello scorso 4 ottobre nelle campagne di Lamezia Terme (Catanzaro) delle quali si sono celebrati poco fa i funerali all’aperto, in un’area adiacente la Chiesa di Santa Caterina di Gizzeria. Tante le persone – se ne ...

Michael Bublè dice addio alla musica : "Il cancro di mio figlio ha cambiato la mia vita. Non ho la forza di andare avanti" : Michael Bublé si prepara a lasciare la musica: il crooner canadese ha rilasciato la sua "ultima intervista" al magazine Daily Mail's Weekend, rivelando che ha intenzione di ritirarsi dallo showbiz. Già due anni fa aveva annunciato l'addio all'attività pubblica, dopo che al figlio Noah, di soli tre anni, era stato diagnosticato un tumore al fegato.Ora il bambino è guarito, ma l'esperienza, rivela Bublé, "mi ha ...

Pamela Petrarolo - il dramma della ex star di Non è la Rai : 'Malformazione congenita' - il terrore per la figlia : Negli anni '90 Pamela Petrarolo era una delle star di Non è la Rai , l'anti- Ambra Angiolini . A differenza della collega però, non ha continuato con la tv anche se oggi torna con un nuovo disco a ...

Nina Moric : "Mio figlio non è un pacco regalo. Posiamo l'ascia di guerra e recuperiamo il tempo perso" : L'affidamento è vicino. La battaglia legale tra Nina Moric e Fabrizio Corona per il figlio Carlos Maria sembra giungere al termine e in un'intervista - rilasciata in esclusiva alle telecamere di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai1 - la showgirl croata ha espresso la sua posizione. Nina Moric, subito dopo l'udienza di ieri, ha detto: "Non si devono guardare i nostri interessi. Si deve guardare per la prima volta agli ...

Nina Moric e l'affidamento del figlio Carlos : 'non è un pacco regalo - guardiamo ai suoi interessi' : Deposta l'ascia di guerra con Fabrizio Corona, Nina Moric si è riavvicinata anche a Luigi Mario Favoloso, suo ultimo ex lasciato in diretta tv nel corso del Grande Fratello 15. Intervistata da Storie Italiane, la showgirl è tornata a parlare dell'infinita battaglia legale sull'affidamento del figlio Carlos con l'ex marito. "Non si devono guardare i nostri interessi. Si deve guardare per la prima volta agli interessi del minore ...