I figli non riconosciuti alla nascita | Diteci perché ci hanno abbandonato

«Abbiamo perso nostro figlio - ma il dolore non ci ha fermati» : Ci chiamiamo Gianni e Francesca e siamo i genitori di Matteo, un bambino nato morto un anno fa. Chi ha vissuto un’esperienza analoga alla nostra sa che perdere un figlio è un momento terribile in cui crolla tutto. Il senso della vita va letteralmente a pezzi. E restare in equilibrio a un passo dalla voragine che divide il sogno di diventare padre e madre dalla brutale realtà del lutto è una grande fatica. Questa è la nostra storia. Ci siamo ...

Kabir Bedi ospite a Storie Italiane oggi lunedì 15 ottobre 2018: l'attore indiano ha parlato della morte del figlio Siddharth e del nuovo amore con Parveen

Tutte pazze per Leo Gassmann - il fascinoso figlio di Alessandro conquista X Factor - e non solo - : Il Dna non mente. Sicuramente non nel caso di Leo, il figlio 19enne di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, che entrato a far parte del cast di X Factor ha conquistato i 4 giudici e non solo. Il ...

I figli non riconosciuti alla nascita : "Serve una legge sulle origini per l'adottato e la madre biologica" : Per la terza volta in dieci anni viene presentata a Roma una proposta che faciliti le ricerche della propria storia e il perché dell'abbandono in fasce. "Dobbiamo colmare un vuoto dietro e dentro", sottolinea a Tgcom24 Anna Arecchia, presidente del comitato promotore

Lodi, bambini stranieri esclusi dalla mensa: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la povertà, che a quanto pare non va mai bene

STEFANO CUCCHI, L'APPELLO DELLA MAMMA RITA CALORE: Video Iene. "Chi sa parli, acquisterete dignità: la verità è un valore". La madre del geometra romano non si arrende

Mick Schumacher non più solo il figlio di…Il tedesco pronto a scrivere la sua storia : “E’ difficile descrivere a parole quello che sto provando. Sono davvero grato per quello che sto vivendo in questo momento, per vivere questo sogno. Faccio ciò che amo, quindi è riuscire a farlo bene è la miglior sensazione che uno possa avere”. Con queste parole Mick Schumacher ha accolto il suo titolo continentale nella F3. Il teutonico ha riscritto la storia della categoria, facendo meglio proprio di suo padre Michael, ...

Curry superstar nella notte NBA - ma non Steph : a rubare la scena è il balletto della figlia Riley [VIDEO] : La figlia di Steph Curry ruba la scena anche al papà: il balletto di Riley, inquadrato dalle telecamere durante Warriors-Lakers, diventa virale Grande spettacolo nell’ultima notte di preseason NBA: sul parquet della Oracle Arena si sono sfidati Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. La superstar della serata porta il nome di Curry, ma non è papà Steph (autore di 16 punti) ma la figlia Riley. La piccola, inquadrata dalle ...

Alluvione Calabria - a Gizzeria i funerali di Stefania Signore e dei suoi figli : “”Questa terra di Calabria non puo’ piangere più - non vuole piangere più” : Un applauso lungo e commovente durato quasi dieci minuti ha accolto l’arrivo dei feretri di Stefania Signore (30 anni), e dei figlioletti Cristian (7) e Nicolò Frijia (2), le tre vittime dell’Alluvione dello scorso 4 ottobre nelle campagne di Lamezia Terme (Catanzaro) delle quali si sono celebrati poco fa i funerali all’aperto, in un’area adiacente la Chiesa di Santa Caterina di Gizzeria. Tante le persone – se ne ...

Michael Bublè dice addio alla musica : "Il cancro di mio figlio ha cambiato la mia vita. Non ho la forza di andare avanti" : Michael Bublé si prepara a lasciare la musica: il crooner canadese ha rilasciato la sua "ultima intervista" al magazine Daily Mail's Weekend, rivelando che ha intenzione di ritirarsi dallo showbiz. Già due anni fa aveva annunciato l'addio all'attività pubblica, dopo che al figlio Noah, di soli tre anni, era stato diagnosticato un tumore al fegato.Ora il bambino è guarito, ma l'esperienza, rivela Bublé, "mi ha ...

Pamela Petrarolo - il dramma della ex star di Non è la Rai : 'Malformazione congenita' - il terrore per la figlia : Negli anni '90 Pamela Petrarolo era una delle star di Non è la Rai , l'anti- Ambra Angiolini . A differenza della collega però, non ha continuato con la tv anche se oggi torna con un nuovo disco a ...