I Bastardi di Pizzofalcone - Seconda serie | anticipazioni terza puntata 22 ottobre 2018

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 2 : Lojacono inizia a preoccuparsi : I bastardi di Pizzofalcone 2: Anticipazioni terza puntata Anche la seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone ha avuto un ottimo successo. La prima puntata ha vinto la serata, confermando il successo del lunedì della Rai. Dopo l’enorme successo di La vita promessa, ecco che Alessandro Gassman e Carolina Crescentini sono tornati su Rai Uno […] L'articolo Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: Lojacono inizia a preoccuparsi ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - anticipazioni 15 ottobre : la Piras e Lojacono sotto scacco tra ritardi e minacce : Boom di ascolti per la prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 nonostante la lotta serrata con il Grande Fratello Vip 2018, come andrà con la seconda? La fiction con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini tornerà in onda oggi, lunedì 15 ottobre, con gli intrighi personali dei Bastardi e il caso del giorno che riguarda la morte di un noto panettiere, amato nel quartiere ma non tanto da rimanere vivo a lungo. Cosa succederà in questa ...

I Bastardi DI PIZZOFALCONE 2/ Anticipazioni seconda puntata - video : un panettiere vittima di un agguato? : I BASTARDI di PIZZOFALCONE 2, Anticipazioni seconda puntata 15 ottobre, Raiuno: Laura Piras alle prese con un ritardo, problemi per Lojacono a causa dell'ex moglie.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:25:00 GMT)

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Lojacono contro Buffardi : anticipazioni puntata 15 ottobre : In prima serata su Ra1, lunedì 15 ottobre, continua con la seconda puntata la seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone, una fiction di grande successo che ha visto rinnovare il proprio progetto per un secondo atto proprio in virtù del gradimento del pubblico, rinnovatosi anche per l’esordio di questa nuova stagione. Tra le grandi novità di questa seconda stagione ci sono il nuovo arrivo nel cast di Matteo Martari ma, soprattutto, il ...

Seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 - anticipazioni 15 ottobre : la Piras tra due uomini? : Un omicidio e non solo nella Seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Dopo l'ottimo esordio la scorsa settimana con oltre 6.2 milioni di spettatori, torna l'appuntamento con la fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Nella Seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2, in onda stasera 15 ottobre e dal titolo "Pane", Lojacono e la sua squadra indagano sulla morte di Pasquale Granato, proprietario di una storica ...

I Bastardi di Pizzofalcone - la seconda puntata in replica su Rai Premium e Play : Prosegue senza sosta il successo di una delle fiction più amate di Rai Uno, I Bastardi di Pizzofalcone con protagonista Alessandro Gassman. Gli ascolti tv della prima puntata della fiction, infatti, sono stati veramente ottimi, con 5.587.000 spettatori ed uno share del 25,1%. Ma dove è possibile rivedere le puntate di I Bastardi di Pizzofalcone se per caso non si ha avuto la possibilita' di vederli su Rai 1? Ovviamente sui siti streaming della ...

‘I Bastardi di Pizzofalcone’ sono tornati. Perché Napoli non è solo Gomorra : di Linda Maisto e Francesco Pastore Ritornano I bastardi di Pizzofalcone. È una bella notizia per Napoli e per il Mezzogiorno. Sì, Perché se Napoli è già innamorata dei bastardi, anche i bastardi non possono fare a meno di Napoli. Anche Alessandro Gassmann è innamorato di Napoli. Del resto, cosa sarebbero i bastardi senza Pizzofalcone e senza la bellezza struggente di Napoli? A giudicare dal primo episodio, le storie sono simili a quelle della ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 seconda puntata : trama e anticipazioni 15 ottobre : I Bastardi DI Pizzofalcone 2 seconda puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento lunedì 15 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING I Bastardi di Pizzofalcone 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 15 ottobre Ecco la trama della fiction tra i programmi tv in onda oggi. Pasquale Granato, ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 Anticipazioni : stasera - lunedì 15 ottobre 2018 - il secondo appuntamento : La squadra di Lojacono, in questo secondo appuntamento intitolato "Pane", dovrà scontrarsi con l'antimafia con cui si contendono il caso.

I Bastardi DI PIZZOFALCONE 2/ Anticipazioni seconda puntata : Laura Piras è incinta? Problemi per Lojacono : I BASTARDI di PIZZOFALCONE 2, Anticipazioni seconda puntata 15 ottobre, Raiuno: Laura Piras alle prese con un ritardo, Problemi per Lojacono a causa dell'ex moglie.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:59:00 GMT)

I Bastardi di Pizzofalcone - la seconda puntata in replica su Rai Premium e Play : Prosegue senza sosta il successo di una delle fiction più amate di Rai Uno, "I Bastardi di Pizzofalcone" con protagonista Alessandro Gassman. Gli ascolti tv della prima puntata della fiction, infatti, sono stati veramente ottimi, con 5.587.000 spettatori ed uno share del 25,1%. Ma dove è possibile rivedere le puntate di "I Bastardi di Pizzofalcone se per caso non si ha avuto la possibilità di vederli su Rai 1? Ovviamente sui siti streaming della ...

I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie – Le puntate - le trame e i riassunti. : Dopo il grande successo della prima Serie, nel lunedì di Raiuno sei nuove puntate con I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie. Pizzofalcone il commissariato è nuovamente operativo. I Bastardi hanno dimostrato sul campo di essere un’ottima squadra e le squadre che funzionano non si cambiano. I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie L’entusiasmo per […] L'articolo I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie – Le ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - anticipazioni della seconda puntata : Appuntamento lunedì 15 ottobre alle 21,25 su Rai1 con la fiction interpretata da Gassmann e Crescentini

I Bastardi di Pizzofalcone 2 : cast e personaggi : cast e protagonisti de I bastardi di Pizzofalcone 2, la fiction di successo di Rai 1 ispirata ai romanzi di Maurizio Giovanni Grande successo per “I bastardi di Pizzofalcone 2“, la seconda stagione della serie con protagonista l’ispettore Giuseppe Lojacono interpretato da Alessandro Gassman. Tutto è ripartito da dove eravamo rimasti con i protagonisti chiamati a dividersi tra la vita privata e quella del commissariato di ...