Hong Kong | isole artificiali contro il sovrappopolamento | nell’ex colonia aumentano

Tennis : Caroline Garcia si impone a Tianjin - il primo titolo in carriera per Dayana Yastremska a Hong Kong : Un risultato significativo per la Yastremska che inizia a farsi largo nel mondo delle 'grandi' avendo di base un Tennis per imporsi e rendere la vita difficile a tante. Per la Tennista dell'Est si ...

Tennis : Caroline Garcia si impone a Tianjin - il primo titolo in carriera per Dayana Yastremska a Hong Kong : Successi per la francese Caroline Garcia e per la giovane ucraina Dayana Yastremska nelle finali di Tianjin (Cina) e di Hong Kong in questa domenica di tanto Tennis femminile. La transalpina si è imposta nell’atto conclusivo del torneo cinese contro la testa di serie n.1 del seeding Karolina Pliskova con il punteggio di 7-6 6-3 in 1 ora e 44 minuti di partita. Un match estremamente equilibrato che, nei fatti, si è deciso nel tie-break del ...

WTA Hong Kong : brilla la giovane stella della Yastremska - massacrata Wang in finale : Dajana Yastremska ha vinto il torneo WTA di Hong Kong superando in due set la cinese Wang: un netto 6-2 6-1 Dajana Yastremska, anni 18. La giovanissima tennista ucraina ha conquistato il torneo WTA di Hong Kong contro la Wang, la quale sembrava imbattibile in questo periodo di grazia, ma si è dovuta arrendere ai colpi dell’avversaria. Un 6-2 6-1 netto in favore della Yastremska, la quale ha dominato la finale chiudendo un torneo ...

Tennis - Hong Kong : la Wang fa fuori Svitolina e Muguruza : TORINO - Sarà Qiang Wang a sfidare domani l'ucraina Dayana Yastremska nella finale del ' Prudential Hong Kong Tennis Open ', torneo Wta International da 500mila dollari di montepremi che si disputa ...

WTA Hong Kong – Impazzisce il pubblico cinese! Muguruza ko : Wang fa l’impresa e vola in finale : Qiang Wang accede alla finalissima del WTA di Hong Kong: la tennista cinese si impone su Garbine Muguruza per la gioia del pubblico di casa Festa grande per il pubblico del WTA di Hong Kong. I fan accorsi a vedere la semifinale fra Wang e Muguruza hanno assistito ad un grande spettacolo, terminato con il successo della beniamina di casa. Qiang Wang, tennista numero 24 del ranking mondiale femminile, ha fatto l’impresa, eliminando Garbine ...

WTA Hong Kong - Wang batte Svitolina e conferma il momento d’oro : Wang in semifinale nel torneo WTA Hong Kong, dopo aver superato la Svitolina la cinese incontrerà adesso la Muguruza WTA Hong Kong, Wang batte Svitolina in un match davvero lunghissimo dilazionato in due giorni. Ieri infatti la gara di quarti di finale era stata interrotta sul 5-2 al secondo set per la cinese, a causa del maltempo. Oggi alla ripresa delle operazioni, la Svitolina ha tentato una rimonta, riuscendo però solo in parte a ...

Wta Hong Kong - la Muguruza vola in finale : sconfitta la Kumkhum : Wta Hong Kong, Garbine Muguruza aspetta di conoscere la propria avversaria in semifinale: Svitolina o Wang? Wta Hong Kong, Garbine Muguruza ha vinto l’incontro di quarti di finale contro la Kumkhum, approdando così alle semifinali del torneo. La tennista spagnola sembra pian piano ritrovare il proprio gioco, nonostante l’avversaria non fosse certo una delle più temibili del seeding. Col punteggio di 6-2 7-5 dunque, la Muguruza ...

Wta Hong Kong – Svitolina inarrestabile : Hibino ko in due set : Elina Svitolina da favola al torneo Wta di Hong Kong: l’ucraina ai quarti di finale dopo la vittoria sulla Hibino Elina Svitolina super ad Hong Kong: la tennista ucraina ha avuto bisogno di soli 58 minuti per regolare la sua avversaria e staccare il pass per i quarti di finale del torneo cinese. Svitolina ha battuto la sua avversaria, la giapponese Hibino con un secco 6-0, 6-3. La numero 5 al mondo ha staccato dunque il pass per i ...

WTA Hong Kong – Muguruza senza fatica contro Bogdan - Garbine vola ai quarti : Garbine Muguruza batte in due set agli ottavi di finale del torneo WTA di Hong Kong la romena Ana Bogdan Garbine Muguruza vince facile agli ottavi di finale del torneo WTA di Hong Kong contro Ana Bogdan. In appena un’ora e 16 minuti di partita la spagnola ha battuto in due set la tennista romena, numero 78 della classifica mondiale. Muguruza con i parziali di 6-2, 6-1 supera in scioltezza l’avversaria e si prepara ai quarti di ...

WTA Hong Kong – Esordio easy per Svitolina : la tennista ucraina supera in due set Hon : Elina Svitolina supera Priscilla Hon all’Esordio nel WTA di Hong Kong: la tennista ucraina si impone con semplicità in due set Esordio sul velluto per Elina Svitolina nel WTA di Hong Kong. La tennista ucraina, che ha aperto la settimana da numero 5 del mondo, ha vinto il suo match d’Esordio in 1 ora e 11 minuti, eliminando l’Australiana Priscilla Hon in due semplici set, vinti con il punteggio di 6-2 / 6-3. La campionessa in carica degli ...

WTA Hong Kong – Muguruza trionfa nel derby spagnolo all’esordio : Sorribes Tormo ko in due set : Garbine Muguruza trionfa nel primo turno del WTA di Hong Kong: la tennista spagnola supera Sorribes Tormo in un derby tutto spagnolo Vittoria in scioltezza per Garbine Muguruza all’esordio nel WTA di Hong Kong. La tennista spagnola ha avuto la meglio nel derby iberico che l’ha vista superare in 1 ora e 28 minuti la connazionale Sara Sorribes Tomo. Muguruza, che ha iniziato la settimana come numero 13, si è imposta in due set con il ...

Infortunio Naomi Osaka – La campionessa US Open costretta a saltare il WTA di Hong Kong : Naomi Osaka ha accusato un problema alla schiena nelle ultime ore: la tennista giapponese non prenderà parte al WTA di Hong Kong Brutte notizie per tutti i fan asiatici che avrebbero voluto ammirare dal vivo Naomi Osaka al WTA di Hong Kong. La tennista giapponese, vincitrice dell’ultima edizione degli US Open, ha accusato nelle ultime ore un problema alla schiena. Osaka ne aveva già sofferto durante la semifinale persa a Pechino contro ...

WTA Hong Kong – Ostapenko e quell’allergia asiatica : altro ko inaspettato - festeggia la n° 317 al mondo : altro passo falso inaspettato per Jelena Ostapenko: la tennista lettone sconfitta al primo turno del WTA di Hong Kong dalla numero 317 al mondo Kristina Kucova Finale di stagione asiatico davvero amaro per Jelena Ostapenko. La giovane tennista lettone, scivolata con l’aggiornamento del ranking di inizio settimana in 18ª posizione, continua ad inanellare una sconfitta dopo l’altra. Dopo il ko al primo turno a Wuhan e quelli al secondo turno ...