“Holter del respiro” | un dispositivo tutto italiano per monitorare la respirazione dei

(Di lunedì 15 ottobre 2018) L’holter cardiaco o elettrocardiogramma dinamico, è unche in ambito medico viene utilizzato per effettuare una rilevazione costante nell’arco dell’intera giornata della frequenza cardiaca, per osservare eventuali anomalie che potrebbero derivare da patologie cardiache. Ebbene da un teamarriva uno strumento che funziona in maniera molto simile ma nasce con l’obiettivo di rilevare la qualità del respiro. Il cosiddetto “holter del respiro” dovrebbe diventare disponibile a partire dal 2019, permettendo di rilevare la qualità delladei pazienti durante tutte le 24 ore. La novità è stata presentata in occasione del XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Pneumologia, ed è stato progettato da un team di pneumologi italiani che comprendono Fernando De Benedetto Direttore Scientifico della FISAR (Fondazione ...