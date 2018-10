Gregori | a Roma si continua a governare con annunci e slogan

Roma - addio a Enrico Gregori giornalista de Il Messaggero : aveva 63 anni : Non c'è forse mai stato, nella redazione della Cronaca di Roma, un collega più citato di Enrico Gregori. Quando lui c'era nello stanzone della cronaca, dietro il suo pc o al cellulare, si sentiva. ...

Roma - addio a Enrico Gregori giornalista de Il Messaggero : aveva 63 anni : Non c'è forse mai stato, nella redazione della Cronaca di Roma, un collega più citato di Enrico Gregori. Quando lui c'era nello stanzone della cronaca, dietro il suo pc o al cellulare, si sentiva. ...

Roma - incidenti a Trionfale e in via Gregorio XI : due auto ribaltate : Grave incidente oggi alle 13 circa su via Trionfate all'altezza del civico 12.705, all'altezza di via del Casale di Monte Arsiccio. Per motivi in corso d'accertamento una Hyundai guidata da un uomo di ...

VIDEO Gregorio Paltrinieri conquista l’argento sugli 800. Romanchuk imbattibile agli Europei : Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’argento sugli 800 metri stile libero agli Europei 2018 di nuoto. Il Campione Olimpico voleva riscattarsi dopo essersi accontentato del bronzo sui 1500 ma purtroppo oggi non è riuscito a battagliare con Romanchuk per il titolo e si deve così accomodare sul secondo gradino del podio. Di seguito il VIDEO della sua gara. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ARGENTO DI Gregorio ...

Nuoto - Europei 2018. Gregorio Paltrinieri : “Romanchuk era più forte - perdere mi scoccia. Per le Olimpiadi c’è tempo” : Gregorio Paltrinieri non è riuscito ad andare oltre la medaglia d’argento sugli 800 metri stile libero agli Europei 2018. Il carpigiano, non in perfette condizioni fisiche durante questa rassegna continentale, voleva riscattarsi della delusione maturata sui 1500 dove si è dovuto consolare col bronzo ma oggi il Campione Olimpico è stato battuto da un coriaceo Romanchuk che è parso più forte. L’allievo di Stefano Morini si mette al ...