Grande incendio a Quarto Oggiaro in un centro rifiuti

Incendio nel Pisano - Legambiente : “Area di Grande valore naturale” : “Il danno materiale e’ altissimo, come pesante per i residenti e’ la ferita nella relazione coi luoghi. Il patrimonio naturale, paesaggistico e sociale di questo territorio ha un valore eccezionale, non commensurabile in termini meramente economici”. Cosi’ Legambiente Toscana in relazione all’Incendio che da ieri sera sta interessando il monte Serra, a Calci, in provincia di Pisa, esprimendo sconcerto e ...