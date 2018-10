Grande Fratello Vip | Eleonora Giorgi rischia l' eliminazione La frase volgare su

Grande Fratello Vip 3 | Puntata 15 ottobre 2018 | In diretta dalle ore 21 : 15 : Grande Fratello Vip 3 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì in prima serata, condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista.Grande Fratello Vip 3 | Puntata 15 ottobre 2018 | Anticipazioniprosegui la letturaGrande Fratello Vip 3 | Puntata 15 ottobre 2018 | In diretta dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 15 ottobre 2018 08:43.

Ivan Cattaneo sarà eliminato? Gli altri inquilini della casa più famosa della televisione non hanno ancora imparato ad apprezzare la sua personalità.

Walter Nudo, ormai si è allontanato dagli altri inquilini all'interno della casa più famosa della tv. Per i bookmakers rimane comunque il favorito per la vittoria.

Marchesa D'Aragona, la vamp si è presa una cotta per Walter Nudo. Ha confessato infatti ad Andrea Mainardi di trovare l'uomo veramente affascinante.

Stefano Sala, Tutti amano il ragazzo all'interno della casa, ma fuori cosa pensa il pubblico? Si può dire che i questi è la vera grande sorpresa dell'edizione.

Elia Fongaro, le accuse e le avances Ivan Cattaneo. Intanto confessa a Walter Nudo una storia finita che lo turba ancora. Si riferisce alla sua ex Chiara Baschetti?

Giulia Salemi, al momento l'avventura della ragazza si può definire tra gioie e dolori. Con l'amore con Francesco Monte che stenta a decollare a tanti litigi.

I Retroscena di Blogo : Il Grande Fratello vip salvezza della serata di Canale 5? : La notizia ve l'abbiamo già data ed è quella che la prossima settimana il Grande fratello vip andrà in onda ben due volte, ovvero lunedì 21 ottobre, con la sua quinta emissione e giovedì 25 con la sesta. La motivazione di questa scelta? Pare che tutto ciò dipenda semplicemente dalla necessità di posizionare nella prima serata di Canale5 un prodotto che dia un "minimo garantito" in termini di ascolti.

Martina Hamdy, la ragazza ha cullato una vera amicizia con le due Giulia all'interno della casa e cioè la Salemi e la Provvedi. Il pubblico però non si è accordo di lei.

Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle Saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente?

Enrico Silvestrin sarà eliminato? Nell'avventura all'interno della casa ha Perso l'alleato Maurizio Battista, ma ora cercherà un nuovo socio nel programma.

Francesco Monte: nuove tensioni con Giulia Salemi. Il continuo tira e molla tra i due concorrenti rischia di stufare i fan del reality.

Eleonora Giorgi sarà eliminata? L'attrice è davvero sicura che tornerà a casa, si giocherà tutte le sue possibilità insieme a Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin.

