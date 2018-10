Grande Fratello Vip 3 | Puntata 15 ottobre 2018 | In diretta dalle ore 21 | 15

Walter Nudo/ Si è allontanato dagli altri inquilini - ma per i bookmakers vincerà lui! ( Grande Fratello Vip) : Walter Nudo , ormai si è allontanato dagli altri inquilini all'interno della casa più famosa della tv. Per i bookmakers rimane comunque il favorito per la vittoria- (Grande Fratello Vip) (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 08:54:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 15 ottobre 2018 | In diretta dalle ore 16 : 05 : Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 15 ottobre 2018 | In diretta dalle ore 16:05 pubblicato ...