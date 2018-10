Grande Fratello Vip 2018 riparte da Cristiano Malgioglio e il ritiro di Maurizio Battista : anticipazioni 15 ottobre : Mancano poche ore alla messa in onda del Grande Fratello Vip 2018 e dall'annuncio del nuovo eliminato di questa edizione dopo Lisa Fusco e Valerio Merola. Proprio quest'ultimo potrebbe tornare nuovamente nella casa per dire la sua a chi lo ha accusato ingiustamente in questi ultimi giorni. Merola è convinto di essere uscito solo perché il pubblico è stato influenzato dal duo Enrico Silvestrin e Maurizio Battista e dalle parole che i due hanno ...

Grande Fratello Vip 2018 - 4ª puntata/ Diretta - concorrenti ed eliminato : squalifica in arrivo nella Casa? : Grande Fratello Vip 2018, Diretta quarta puntata: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:11:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 15 ottobre 2018 | In diretta : [live_placement] Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 15 ottobre 2018 | In diretta pubblicato ...

Bestemmia al Grande Fratello Vip 2018 – Video : Grande Fratello Vip 2018 Ci risiamo. Dopo Marco Predolin e Gianluca Impastato, nuovo caso di Bestemmia al Grande Fratello Vip. Con giallo annesso però in questo caso, dato che non vi è alcuna certezza su chi l’abbia pronunciata. A sollevare il caso è stato oggi il giornalista Alberto Dandolo che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato un Video di pochi secondi in cui, malgrado il rumore di sottofondo, si sente nitidamente una imprecazione a Dio ...

Grande Fratello Vip. Silvia Provvedi ha un ritardo : i consigli delle amiche-inquiline : Durante la scorsa diretta del Gf Vip, Silvia Provvedi si è finalmente lasciata andare dicendo a Fabrizio Corona tutto quello che pensava. “Non sono lacrime d’amore, ma di delusione”, aveva detto la ragazza ricordando la fine della storia con Fabrizio Corona nel corso della diretta di lunedì sera su Canale 5. “Ho rinunciato a tutto e tutti perché credo nell’amore e nei valori. Ma lui valori non ne ha. Ci ho creduto veramente ...

GIULIA SALEMI - INCIDENTE SEXY AL Grande Fratello VIP/ Dall'uscita di seno al momento hot con le Provvedi : GIULIA SALEMI fuori di seno nella Casa del GRANDE FRATELLO Vip. La modella, poi, regala un momento decisamente hot mentre fa il bagno con Le Donatella.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:15:00 GMT)

Walter Nudo in lacrime al Grande Fratello Vip : la sorpresa del figlio : Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo piange: la dedica del figlio Sopra la casa del Grande Fratello Vip è passato questa mattina il primo aereo con la prima dedica per uno dei suoi coinquilini. Il fortunato è stato Walter Nudo, il quale, ignaro di quanto stava accadendo, si stava godendo una meritata doccia. In giardino erano però presenti altri concorrenti di questa edizione, come Giulia Provvedi, la quale dopo aver capito il messaggio che ...

Grande Fratello VIP 3 - Francesco Monte congela Giulia Salemi : "Non voglio passare per il tuo fidanzatino" : Non si capisce che tipo di rapporto si stia creando tra Francesco Monte e Giulia Salemi, nonostante gli abbracci, la complicità e le coccole, i due spesso vivono anche litigate che portano ad allontanarsi. Stavolta la causa dell'ennesima incomprensione arriva direttamente da uno sfogo del ragazzo scaturito durante una discussione.Monte avrebbe dichiarato di non voler passare come il fidanzatino di turno, congelando la giovane ...

Grande Fratello Vip : Eleonora Giorgi offende Benedetta Mazza : ”ha il sedere enorme” : Eleonora Giorgi nella bufera: è questa l’ultima notizia trapelata sul Grande Fratello VIP e per giunta su una delle sue L'articolo Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi offende Benedetta Mazza: ”ha il sedere enorme” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.