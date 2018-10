Grande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 15 ottobre 2018 | In diretta dalle ore 16 | 05

LORY DEL SANTO/ Il rapporto speciale con Ivan Cattaneo (Grande Fratello Vip 2018) : La settimana di LORY Del SANTO al Grande Fratello Vip 2018 non è stata del tutto positiva, ma sembra aver trovato un rapporto speciale con Ivan Cattaneo(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 07:20:00 GMT)

Maurizio Battista abbandona il Grande Fratello Vip / Video - esce dal reality. Come reagirà Alessandra Moretti? : Maurizio Battista, l'uscita dalla casa del comico sarà commentata stasera durante la puntata del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 07:02:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - quarta puntata/ Diretta - eliminato e pronostici : Eleonora - Enrico e Ivan a confronto : Grande Fratello Vip 2018, Diretta quarta puntata: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip : anticipazioni quarta puntata - la Contessa de Blanck entra nella casa : Mancano poche ore all’inizio della quarta puntata del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi e Alfonso Signorini, e già in rete spuntano le prime anticipazioni su quello che accadrà. Durante la diretta si farà finalmente luce sul tanto discusso titolo nobiliare della Marchesa, che molti reputano ‘fasullo’. A chiarire la situazione ci penserà la Contessa Patrizia De Blanck, che entrerà nella casa per avere un confronto diretto con la ...

Grande Fratello Vip - flop di ascolti : nella casa potrebbe tornare Cristiano Malgioglio : Cristiano Malgioglio potrebbe tornare al Grande Fratello Vip . Dopo il calo di ascolti d elle ultime puntate sembra che Canale 5 voglia puntare tutto su uno dei concorrenti più amati della casa. I ...

Grande Fratello Vip 2018 in onda anche giovedì 25 ottobre? : Grande Fratello VIP si prepara ad un ipotetico raddoppio in prima serata. Stando a quanto riportano le fonti ufficiali di casa Mediaset, la quinta puntata del reality show di canale5 dovrebbe andare in onda regolarmente lunedì 21 ottobre seguendo la sua classica collocazione, mentre la sesta puntata potrebbe essere trasmessa giovedì 25 ottobre 2018, dunque in zona infrasettimanale.Le supposizioni che si impongono davanti alla curiosa ...

Grande Fratello Vip - Valerio Merola dalla d'Urso : 'Battista e Silvestrin - ecco che roba sono' : Eliminato dal Grande Fratello Vip , Valerio Merola è stato intervistato da Barbara d'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live. Ha parlato delle dinamiche all'interno della casa del GF Vip. Nel ...

ELIA FONGARO SQUALIFICATO DAL Grande Fratello VIP?/ Ha aperto la porta rossa : il video incriminato : ELIA FONGARO rischia l’eliminazione dalla Casa del GRANDE FRATELLO VIP? Proprio in queste ore, questa voce gira incessantemente tramite Twitter: ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:26:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - Patrizia De Blanck e Andrea Cardella : "Daniela Del Secco d'Aragona non è una Marchesa" : Uno dei dibattiti che sta accendendo i salotti televisivi in questo periodo è il seguente: la Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, è davvero una nobile?Durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, Patrizia De Blanck e Andrea Cardella, figlio adottivo di Marina Ripa di Meana, hanno espresso la loro opinione a ...

Grande Fratello Vip 3 - Francesco Monte e Giulia Salemi amore litigarello | Video : Francesco Monte e Giulia Salemi sono ufficialmente una coppia, o quasi: i due pare si siano baciati sotto le coperte, ma durante il giorno litigano spesso. Dopo un piccolo litigio ieri sera durante la festa a tema, questa mattina i due hanno discusso nuovamente. La discussione, però, è subito rientrata, anche se Giulia continua a nutrire dubbi nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Nuova discussione tra Francesco e Giulia: il ...

Giulia Salemi al Grande Fratello VIP - le esce per sbaglio mentre è a letto con Monte (FOTO) : Giulia Salemi il primo nudo ufficiale di questa edizione del GF Vip, Francesco Monte non se ne accorge nonostante fossero vicinissimi Il primo nudo ufficiale, davanti alle telecamere, al Grande Fratello Vip. Protagonista involontaria la povera Giulia Salemi, che rotolandosi sul letto insieme a Francesco Monte ha visto il seno fare capolino dalla canottiera. La mancanza di reggiseno, a volte, può regalare brutte sorprese. Giulia Salemi, spunta ...

Grande Fratello Vip 2018 - Contessa vs Marchesa : arriva Patrizia De Blanck per fare luce sulle origini nobiliari di Daniela Del Secco D’Aragona : Patrizia De Blanck Sarà una sfida a colpi di borsette e collane di perle quella che animerà domani sera la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018. Una Contessa arriverà per mettere in discussione la veridicità delle origini nobiliari di Daniela Del Secco D’Aragona, nota ai più come la Marchesa. Tale affronto sarà fatto da Patrizia De Blanck. La Contessa farà, dunque, luce sulle reali origini della Marchesa, smentendo ...

Grande Fratello Vip 3 - Valerio Merola a Domenica Live : "Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin - "odiatori" di professione" : Dopo essere stato eliminato durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, Valerio Merola è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma in onda su Canale 5.Dopo aver visto i filmati introduttivi all'intervista, il conduttore e autore televisivo romano ha voluto mettere una cosa importante in chiaro riguardo le disavventure ...