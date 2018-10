Grande Fratello Vip 2018 | Valerio Merola a Mattino 5 | Enrico Silvestrin e Maurizio

Valerio Merola Vs Enrico Silvestrin e Maurizio Battista/ "Sono stato vittima di bullismo"(Grande Fratello Vip) : Valerio Merola torna in tv a Mattino 5 e dice la sua contro Enrico Silvestrin e Maurizio Battista alla presenza di Federica, fidanzata del VJ, questa sera lo vedremo al Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:53:00 GMT)

Chiara Baschetti - chi è l'ex fidanzata di Elia Fongaro/ Video - "non posso dimenticarla” (Grande Fratello Vip) : Elia Fongaro e l'ex fidanzata Chiara Baschetti: il modello parla ai coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 2018 della sua relazione con l'attrice(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:42:00 GMT)

Patrizia De Blanck contro Marchesa d'Aragona/ Oggi entra nella casa : "non è una nobile!" (Grande Fratello Vip) : Patrizia De Blanck, la donna è pronta ad entrare nella casa per attaccare Daniela Del Secco d'Aragona sottolineando che non è mai stata una Marchesa. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:34:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi incinta? La mamma a Mattino 5 : "Mi piacerebbe diventare nonna" (video) : Monica, mamma di Silvia e Giulia Provvedi del Grande Fratello Vip 3, anche oggi, lunedì 15 ottobre 2018, è intervenuta a Mattino 5, per rispondere nuovamente all'ex genero Fabrizio Corona che, durante un allenamento in palestra, ha postato questa didascalia su Instagram: "Che ridere. Hanno aperto le gabbie" Io non penso di aver sollevato alcun polverone. Ho detto solo la verità. La storia tra Fabrizio e Silvia è stata una Grande storia. Negarla ...

Fabio Basile/ Tra i più anonimi - ecco il suo errore (Grande Fratello Vip) : Fabio Basile, l'atleta sembra essere tra i più anonimi del programma ed ecco qual è l'errore che ha commesso fino a questo momento. Come si comporterà stasera? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:29:00 GMT)

Ludovica Leuzzi/ La figlia della Marchesa d'Aragona : “attaccata dagli invidiosi!” (Grande Fratello Vip) : A "Spy" parla Ludovica Leuzzi, la figlia maggiore della Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, e rivela alcuni aspetti intimi del personaggio più curioso del Grande Fratello Vip(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:17:00 GMT)

Alessandra Moretti incinta di Maurizio Battista?/ Video - ipotesi sul motivo del ritiro (Grande Fratello Vip) : Maurizio Battista ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2018 perchè la moglie è incita? Andrea Mainardi ipotizza con Walter Nudo sull'uscita del comico romano(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:15:00 GMT)

Jane Alexander/ Schivata la nomination è pronta per il riscatto (Grande Fratello Vip 2018) : Jane Alexander, schiavata la nomination la donna è pronta per il riscatto alla ricerca di un nuovo inizio all'interno della trasmissione di Canale 5. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:00:00 GMT)

ALFONSO SIGNORINI/ Deve aumentare l'interesse del pubblico : ci riuscirà? (Grande Fratello Vip) : ALFONSO SIGNORINI riprende le redini del Grande Fratello Vip 2018 sui social, lanciando una rubrica tutta nuova che avrà vita sulle sue pagine personali(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:47:00 GMT)

Benedetta Mazza/ L'imbarazzo nel toccare la schiena di Stefano Sala... (Grande Fratello Vip) : Benedetta Mazza, finalmente la ragazza si è fatta notare seguendo il consiglio di Alfonso Signorini che una settimana fà l'aveva invitata ad essere più protagonista. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Andrea Mainardi / Sarà lui il vincitore? Il pubblico lo ama sempre di più (Grande Fratello Vip) : Andrea Mainardi, lo chef con la sua semplicità ha conquistato il pubblico che lo ama sempre di più. Sarà lui il vincitore della trasmissione di Canale 5? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 | Puntata 15 ottobre 2018 | In diretta dalle ore 21 : 15 : Grande Fratello Vip 3 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì in prima serata, condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista.Grande Fratello Vip 3 | Puntata 15 ottobre 2018 | Anticipazioniprosegui la letturaGrande Fratello Vip 3 | Puntata 15 ottobre 2018 | In diretta dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 15 ottobre 2018 08:43.

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi rischia l'eliminazione. La frase volgare su Benedetta Mazza : 'Cul***ne' : Clamoroso al Grande Fratello Vip : rischia l'eliminazione Eleonora Giorgi . A chiedere la sua testa il pubblico , dei social, scandalizzato per un'uscita infelice su Benedetta Mazza . La ragazza, ...

Ivan Cattaneo sarà eliminato?/ Respinto da Elia Fongaro e la paura di restare solo (Grande Fratello Vip 2018) : Ivan Cattaneo sarà eliminato? Gli altri inquilini della casa più famosa della televisione non hanno ancora imparato ad apprezzare la sua personalità. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:00:00 GMT)