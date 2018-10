Grande Fratello Vip 2018 | diretta quarta puntata | entra Malgioglio | sorprese per Giulia

Grande Fratello Vip 2018 - il caso bestemmie e il post di Gianluca Impastato : «Un anno fa inaspettatamente lasciai la casa...» : Uno strano post di Gianluca Impastato , ex gieffino della versione vip, eliminato nella scorsa edizione della Casa del Grande Fratello per via di una bestemmia. Stasera durante la diretta del reality, ...

Grande Fratello Vip 2018 - 4ª puntata/ Diretta - concorrenti ed eliminato : un amore segreto nella Casa? : Grande Fratello Vip 2018, Diretta quarta puntata: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:54:00 GMT)

ALESSANDRA MORETTI INCINTA DI MAURIZIO BATTISTA?/ Video - la "scoperta" di Mainardi (Grande Fratello Vip) : MAURIZIO Battista ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2018 perchè la moglie è incita? Andrea Mainardi ipotizza con Walter Nudo sull'uscita del comico romano(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:52:00 GMT)

Grande Fratello Vip - è ufficiale : nessun concorrente ha bestemmiato : Grande Fratello Vip: nessun concorrente ha bestemmiato. Il comunicato Nelle ultime ore una polemica si è abbattuta sulla Casa del Grande Fratello Vip. Alberto Dandolo ha pubblicato sui social un video (che già circolava da alcuni giorni sui social) in un cui uno dei concorrenti, non inquadrato in quell’istante, sembra pronunciare una bestemmia. La presunta blastemia è stata attribuita in rete a Francesco Monte e a Fabio Basile. Le tante ...

Diretta Grande Fratello : nuova eliminazione e l'ingresso a sorprese di Malgiolio : Il Grande Fratello Vip si appresta ad andare in onda con la sua quarta puntata. In studio Ilary Blasi e Alfonso Signorini si addentreranno nei meandri della casa più spiata d’Italia, per farci conoscere le vicissitudini e gli intrighi dei Vip in gara. Come ogni settimana avremo la possibilita' di conoscere il concorrente che verra' eliminato. In lizza ci sono Enrico Silvestrin [VIDEO], Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo. Il concorrente eliminato, ...

Diretta Grande Fratello : nuova eliminazione e l'ingresso a sorprese di Malgiolio : Il Grande Fratello Vip si appresta ad andare in onda con la sua quarta puntata. In studio Ilary Blasi e Alfonso Signorini si addentreranno nei meandri della casa più spiata d’Italia, per farci conoscere le vicissitudini e gli intrighi dei Vip in gara. Come ogni settimana avremo la possibilità di conoscere il concorrente che verrà eliminato. In lizza ci sono Enrico Silvestrin, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo. Il concorrente eliminato, come molti ...

Grande Fratello Vip 2018 - quarta puntata in diretta : chi uscirà tra Cattaneo - la Giorgi e Silvestrin? : Daniela Del Secco e Ivan Cattaneo quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018 e, come ogni lunedì, su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: anticipazioni quarta puntata Dalle 21.30 circa, in diretta su Canale 5, Ilary Blasi condurrà la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018. Con lei in ...

Grande Fratello Vip 2018 : Silvia Provvedi è incinta? : Silvia Provvedi Gravidanza inattesa in arrivo al Grande Fratello Vip 2018? Il dubbio è stato lanciato da Federica Panicucci, nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque, a proposito di Silvia Provvedi. “Ci sarebbe una notizia bomba, tua figlia che vive nella casa del Grande Fratello, ieri sera sembra abbia raccontato di un dettaglio che riguarda un presunto ritardo del ciclo”. Monica Alberti, la mamma di Silvia e Giulia Provvedi, era ...

GIULIA SALEMI - SENO SCOPERTO AL Grande FRATELLO/ La madre Fariba : "Lei e Monte mi hanno destabilizzato" : GIULIA SALEMI fuori di SENO nella Casa del GRANDE FRATELLO Vip. La modella, poi, regala un momento decisamente hot mentre fa il bagno con Le Donatella.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:42:00 GMT)

FARIBA TEHRANI ENTRA NELLA CASA DEL Grande Fratello VIP/ Mamma Giulia Salemi : confronto con Francesco Monte? : FARIBA TEHRANI ENTRA NELLA CASA del GRANDE FRATELLO Vip: la Mamma di Giulia Salemi farà una sorpresa alla figlia, che intanto ha parlato di lei anche con (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:37:00 GMT)

Grande Fratello VIP 2018 - 4ª PUNTATA/ Diretta - eliminato e concorrenti : grande sorpresa per Giulia Salemi! : grande FRATELLO Vip 2018, Diretta quarta PUNTATA: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - anticipazioni quarta puntata : arriva Malgioglio. Bestemmia nella casa? : di Ida Di Grazia Questa sera su canale 5, quarto appuntamento con il Grande Fratello Vip 2018, condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Durante la diretta che seguirimo minuto per minuto su ...

FEDERICA BROGGI - CHI È LA FIDANZATA DI ENRICO SILVESTRIN/ Al Grande Fratello Vip il confronto con Merola? : FEDERICA BROGGI è la compagna di ENRICO SILVESTRIN. Istruttrice di pilates, ha preso diverse volte le difese del suo fidanzato. Questa sera sarà tra gli ospiti del Grande Fratello Vip 2018?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:49:00 GMT)

Grande Fratello Vip. Concorrente bestemmia in diretta tv : chi è : Lunedì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. La Marchesa d’Aragona fa discutere sia fuori sia dentro il loft di Cinecittà. Finalmente si scoprirà tutta la verità sul titolo nobiliare della Concorrente del reality. A far luce ci penserà la contessa Patrizia De Blanck. Scopriremo inoltre chi sarà eliminato tra Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin. Non mancheranno poi nuove ...