GRANDE FRATELLO VIP 2018 | 4ª PUNTATA Diretta | eliminato e concorrenti | grande sorpresa

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - anticipazioni quarta puntata : arriva Malgioglio. Bestemmia nella casa? : di Ida Di Grazia Questa sera su canale 5, quarto appuntamento con il Grande Fratello Vip 2018, condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Durante la diretta che seguirimo minuto per minuto su ...

FEDERICA BROGGI - CHI È LA FIDANZATA DI ENRICO SILVESTRIN/ Al GRANDE FRATELLO Vip il confronto con Merola? : FEDERICA BROGGI è la compagna di ENRICO SILVESTRIN. Istruttrice di pilates, ha preso diverse volte le difese del suo fidanzato. Questa sera sarà tra gli ospiti del Grande Fratello Vip 2018?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:49:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip. Concorrente bestemmia in diretta tv : chi è : Lunedì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. La Marchesa d’Aragona fa discutere sia fuori sia dentro il loft di Cinecittà. Finalmente si scoprirà tutta la verità sul titolo nobiliare della Concorrente del reality. A far luce ci penserà la contessa Patrizia De Blanck. Scopriremo inoltre chi sarà eliminato tra Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin. Non mancheranno poi nuove ...

GRANDE FRATELLO VIP - un concorrente avrebbe bestemmiato : il web chiede la squalifica : Nuovo caso di bestemmia in diretta al Grande Fratello VIP? Stando al video che sta circolando sul web in queste ore, sembrerebbe proprio che un concorrente del reality si sia lasciato scappare un'imprecazione la scorsa notte. Il giornalista Alberto Dandolo è stato il primo a diffondere sui social network il video in cui si sentirebbe un uomo del cast (pare si tratti o di Francesco Monte o di Fabio Basile) dire una frase molto brutta contro Dio. ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - Giovanni Ciacci : «Stasera lui entrerà nella Casa...Non si poteva dire?». Gaffe in diretta tv : di Emiliana Costa Grande Fratello Vip , la Gaffe è servita. Pochi minuti fa Giovanni Ciacci , capo-tutor di Detto Fatto , ha rivelato in diretta tv chi entrerà nella Casa stasera. Si tratta di un big ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 : l’ombra della bestemmia aleggia sul reality di Canale 5? |VIDEO : Grande Fratello Vip 2018, la bestemmia torna protagonista del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Stando alle indiscrezioni lanciate in rete da Alberto Dandolo, penna di Dagospia e Oggi, un concorrente avrebbe bestemmiato. Grande Fratello Vip 2018: un concorrente ha bestemmiato? Alberto Dandolo sempre attento alle dinamiche del reality di Canale 5 poco fa ha postato un video in cui si sente chiaramente qualcuno che ...

Massimo La torre - il Castigatore del GRANDE FRATELLO Vip 2018 / Stasera nuovi sketch con Cristiano Malgioglio? : Al Grande Fratello Vip 2018 è tutto pronto per il ritorno in scena di Massimo La torre, in arte Il Castigatore. Ci saranno nuovi sketch con Cristiano Malgioglio?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:42:00 GMT)

Le Donatella/ Silvia Provvedi è incinta? Dopo Corona c’è stato Federico Chimirri ma… (GRANDE FRATELLO Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:24:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 3 | Daytime | Puntata 15 ottobre 2018 : ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 riparte da Cristiano Malgioglio e il ritiro di Maurizio Battista : anticipazioni 15 ottobre : Mancano poche ore alla messa in onda del Grande Fratello Vip 2018 e dall'annuncio del nuovo eliminato di questa edizione dopo Lisa Fusco e Valerio Merola. Proprio quest'ultimo potrebbe tornare nuovamente nella casa per dire la sua a chi lo ha accusato ingiustamente in questi ultimi giorni. Merola è convinto di essere uscito solo perché il pubblico è stato influenzato dal duo Enrico Silvestrin e Maurizio Battista e dalle parole che i due hanno ...

GRANDE FRATELLO Vip - bestemmia in diretta/ Video - squalifica per Francesco Monte o Fabio Basile? : Quale è il concorrente del Grande Fratello Vip che avrebbe bestemmiato? E soprattutto, stasera ci sarà davvero il rischio squalifica? Ecco il Video incriminato.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:21:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - 4ª puntata/ Diretta - concorrenti ed eliminato : squalifica in arrivo nella Casa? : Grande Fratello Vip 2018, Diretta quarta puntata: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:11:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 3 | Daytime | Puntata 15 ottobre 2018 | In diretta : [live_placement] Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 15 ottobre 2018 | In diretta pubblicato ...

Bestemmia al GRANDE FRATELLO Vip 2018 – Video : Grande Fratello Vip 2018 Ci risiamo. Dopo Marco Predolin e Gianluca Impastato, nuovo caso di Bestemmia al Grande Fratello Vip. Con giallo annesso però in questo caso, dato che non vi è alcuna certezza su chi l’abbia pronunciata. A sollevare il caso è stato oggi il giornalista Alberto Dandolo che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato un Video di pochi secondi in cui, malgrado il rumore di sottofondo, si sente nitidamente una imprecazione a Dio ...