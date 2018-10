Gramellini | Mentana e Vianello Così coglionano Fusaro Video

Diego Fusaro in Rai - parla di verginità e salta il collegamento. Gramellini : “Colpa di Skype”. E Mentana in studio : “Fusaro interruptus” : “È saltato Skype”. Con questa giustificazione Massimo Gramellini durante il programma Le parole della settimana, in onda su Rai 3, ha commentato l’interruzione del collegamento del filosofo Diego Fusaro, ospite da Torino. Il professore era stato invitato in trasmissione per commentare il caso che lo vede coinvolto in prima persona: le dichiarazioni fatte dalla sua fidanzata a La Zanzara, poi rivelatesi fake news, sulla ...