GP USA | soft | supersoft e ultrasoft in azione ad Austin

Microsoft HoloLens USAto anche dalla NASA : Abbiamo visto gli HoloLens all’opera in diversi ambiti: da quello scolastico a quello della medicina passando per le aziende automobilistiche, il gaming e la programmazione. Quest’oggi si aggiunge alla lista anche il settore aerospaziale. L’ultimo rapporto del MIT Technology Review comunica che i visori di realtà mista prodotti da Microsoft si stanno rivelando molto utili alla NASA con un notevole risparmio di tempo e denaro. ...

Surface : Microsoft entra nella TOP 5 dei produttori ma solo in USA : A partire da 2015 Microsoft ha investito moltissimo nella famiglia Surface allargandola, oltre alla classica gamma Pro, anche ad altre tipologie di device come il Surface Studio o il Surface Book. Gli ultimi dati statistici pubblicati da Gartner riferiscono che, durante il trimestre luglio-agosto-settembre, Microsoft per la prima volta in assoluto è entrata nella lista dei TOP 5 produttori di PC in USA con il 4.1% di market share avendo superato ...

Microsoft sospende il rilascio di October 2018 Update a caUSA di tre bug : Oltre al rilevamento impreciso della CPU in Gestione Attività, alcuni utenti che hanno aggiornato ad October 2018 Update stanno riscontrando altri due gravi bug costringendo Microsoft a bloccarne il roll-out manuale avviato appena quattro giorni fa. Microsoft Edge non si connette ad Internet Un bug piuttosto diffuso riguarda proprio il browser Edge che, in alcuni casi, non riesce a connettersi ad Internet nonostante il segnale sia ottimo. Stando ...

Cybersecurity - JuliaSoft sbarca in Germania e in USA : JuliaSoft, società del gruppo Corvallis specializzata in Cybersecurity , accelera il percorso di internazionalizzazione grazie a una partnership di distribuzione con il gruppo americano GrammaTech Inc.

iPhone XR : in ritardo a caUSA di problemi software : L’ultimo arrivato in casa Apple sarà anche l’ultimo ad essere ufficialmente commercializzato. Il bellissimo e colorato iPhone XR si fa aspettare rispetto ai suoi fratelli più costosi. Tutti coloro che hanno deciso di optare per il più economico dei 3 modelli dovranno purtroppo aspettare il 26 Ottobre, data in cui sarà ufficialmente rilasciato ai consumatori. Ma a cosa è dovuto esattamente questo ritardo? problemi in casa Apple Come sappiamo ...

Volley - Mondiali 2018 : ora tutti in campo! Big match USA-Serbia. Russia - Brasile - Francia : esordio soft. Le partite di mercoledì 12 settembre : Dopo i due incontri d’apertura che hanno premiato Italia e Bulgaria rispettivamente contro Giappone e Finlandia, mercoledì 12 settembre inizieranno davvero i Mondiali 2018 di Volley maschile con addirittura 10 incontri in programma tra Firenze, Bari, Varna e Ruse. Vediamo nel dettaglio tutte le partite in programma e cosa ci aspetta nel corso di una giornata davvero infinita. Francia vs CINA (ore 13.00, Pool B a Ruse): I Galletti ...

Gli hacker russi hanno clonato siti USA per ingannare gli americani. Lo dice Microsoft : Tra i target c'erano l'Hudson Institute, un think tank conservatore di Washington che tra le altre cose si occupa di di corruzione in russia , ma anche di cybersecurity e politica internazionale, , e ...

Microsoft - "Democrazia a rischio"/ Ultime notizie - "sventati attacchi hacker negli USA" : precedente tedesco : Microsoft “Gli hacker stanno attaccando le democrazie”. Ultime notizie, la denuncia del presidente Brad Smith circa l'introsione di pirati informatici(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 23:15:00 GMT)

Microsoft contro governo russo : intrusioni in elezioni USA midterm : L'Unità crimini digitali di Microsoftla settimana scorsa ha fatto bloccare sei domini internet creati «da un gruppo largamente associato al governo russo e noto come Strontium». I domini tentavano di spacciarsi per il Senato e per per due organizzazioni conservatrici americane, l'Hudson Institute e l'International Republican Institute...

Softball - Mondiali 2018 : USA Campioni del Mondo e qualificati a Tokyo 2020 dopo una finale drammatica contro il Giappone : I Mondiali di Softball 2018 sono terminati. Gli Stati Uniti hanno confermato il loro status di miglior squadra del Mondo , ma al prezzo di una fatica enorme: il 7-6 sul Giappone, a Chiba, è infatti frutto di un match arrivato al terzo extra inning, con una serie spettacolare di capovolgimenti di fronte. Gli USA ...

Softball - Mondiali 2018 - playoff : finisce l’avventura di Italia e Olanda. USA-Giappone per decidere la prima finalista : Nella lunga mattina di Chiba, corrispondente alla notte Italiana, è terminata l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Softball 2018: le azzurre hanno perso per 0-1 contro il Messico dopo due extra inning nell’incontro più combattuto della giornata. Non è stato questo, però, il solo incontro disputatosi oggi: vediamo cos’è successo nel resto dei match validi per i playoff. L’Olanda va a far compagnia all’Italia ...