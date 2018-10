Governo | nasce nuovo decreto contro leggi inutili e per Rc auto equa

Nasce ‘Forza Salvini’ - corrente che vuole sostenere il Governo . Forza Italia sospende il promotore : All’interno di Montecitorio si è svolta la conferenza stampa di presentazione di ‘ Forza Salvini‘, corrente di Forza Italia che sostiene la necessità di appoggiare l’attuale governo riconoscendo il leader della Lega come guida per il centro-destra. “Questa iniziativa parte dalla base di Forza Italia – ha spiegato Pietro Spizzirri, del Club Forza Italia Calabria -. Il partito sta portando avanti una linea ...

Tria - il ministro di nessuno che però tutti vollero per far nascere il Governo : Roma. A figurarselo oggi, retrospettivamente, sulla base delle dichiarazioni esagitate dei grilloleghisti al governo, l’approdo di Giovanni Tria a Via XX Settembre appare un atto eversivo, irrazionale. Un intruso, lo giudicherebbe senza dubbio il famoso marziano di Flaiano appena atterrato. Come, in