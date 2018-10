Governo | in arrivo Dl fiscale e decreto «taglia-scartoffie» Pensioni | quota 100 da

Scuola - mobilità docenti ultime notizie : in arrivo giro di vite del Governo sui trasferimenti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, lo aveva già anticipato ma ora la previsione trova conferma nella Nota di aggiornamento al Def che verrà discussa nei prossimi giorni in Parlamento. giro di vite sui trasferimenti dei docenti , il Governo è intenzionato a porre ulteriori limiti. Come viene riportato dal quotidiano economico ‘Italia oggi‘, se da una parte il Governo aveva provveduto ad accantonare la chiamata diretta ...

Governo al lavoro sulla manovra. Riforme in arrivo ma gradualmente : 'Non tutto si può fare subito' ha chiarito il ministro dell'Economia Tria. Mentre il premier Conte rassicura gli imprenditori: 'Non siamo una banda di scriteriati' -

Mercati - tempesta in arrivo : gli apolidi della finanza stanno per attaccare il Governo italiano : Il tempo volge al peggio, la tempesta è imminente. Vi sono tutte le avvisaglie o, come dicono i meteorologi, i segni che lasciano presagire la bufera in arrivo. Vi era, del resto, da aspettarselo. Almeno se è vero, come è vero, che la democrazia – magni nominis umbra – financo nella sua concezione più superficiale, ossia come libera votazione, è tollerata fintantoché il demos vota e sceglie ciò che in separata sede l’élite ...