Governo diviso su economia e politica per l' Europa

Governo diviso : Lega e M5S decisi a sforare il deficit - ma il Tesoro non molla : Il Governo si spacca su riforma delle pensioni, Flat tax e misure per i redditi bassi: «Tagliamo le spese inutili»

Autonomie : Martina - Governo diviso - ripartire da intesa Gentiloni : Roma, 15 set. (AdnKronos) – ‘Sull’autonomia Lega e Cinque Stelle sono divisi e il conto lo pagheranno prima di tutto i territori come il nordest. Stanno tradendo il Veneto. Hanno giocato alla propaganda e ora che c’è da governare non prendono nessun impegno certo. Se fossero seri dovrebbero ripartire dall’intesa già siglata tra le regioni e il governo Gentiloni”. Così il segretario del Partito ...

Ponte Morandi - ‘Decreto Genova’ per esautorare Autostrade/ Ultime notizie - Governo diviso : Calatrava ‘escluso’ : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": Ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 10:01:00 GMT)

Bagnoli - Governo diviso : è frenata sul commissario : Rinviata la nomina di Francesco Floro Flores a commissario per Bagnoli. Doveva venire fuori alla prima riunione del Consiglio dei ministri che è stata anticipata a ieri, ma la fumata è stata nera. L'...

Non fatevi imbrogliare : il Governo non è diviso - fa solo finta - e all'opposizione non resta niente da dire - : ... poiché senza dialettica non ci sarebbe nulla da raccontare e la politica tornerebbe alla preistoria della tribuna politica. Durante gli anni del berlusconismo i campi erano chiari, il Cavaliere ...

L'Italia e la dura analisi dell'agenzia Fitch sul rating : «Governo diviso - gelo con l'Ue e progetti incoerenti» : Non è questa o quella di un deficit destinato a salire, non solo quella almeno. Non è neppure questa o quella prospettiva di riduzione del debito, che Fitch vede per i prossimi anni sei anni come ...

Governo diviso per la Stabilità 2019 : aumento delle minime e pensioni anticipate i 2 nodi : Adesso dalle parole bisogna passare ai fatti perché i tempi sono maturi. Manca poco alla Legge di Stabilita' prevista per fine anno e le aspettative degli italiani, aumentate dopo che Lega e Movimento 5 Stelle hanno inserito nel loro programma una riforma radicale della legge Fornero, adesso chiedono risposte. L’abolizione della Legge Fornero di cui tanto si parlava, probabilmente non sara' fatta del tutto, perché ci saranno solo graduali e di ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Minima a 780 euro e ricalcolo : Governo Lega-M5s diviso (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 agosto. Dopo la Legge Fornero, ricalcolo e pensione Minima: Governo diviso. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:40:00 GMT)

Pensioni : contributo di solidarietà o ricalcolo? Governo diviso : Servono almeno 5 miliardi Cosa deciderà alla fine il Governo, dove un ruolo non marginale spetterà al ministro dell'Economia, Giovanni Tria? Sulla base dei precedenti si può dire che il contributo di ...

Autostrade - Governo diviso sull’ipotesi nazionalizzazione : Il M5S, con il ministro Toninelli, evoca la nazionalizzazione. Tre le ipotesi: il subentro di Anas, la costituzione di una Newco o un commissario ad hoc. Ma la Lega frena. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti: Non penso che «la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza». Allo studio l’impugnazione della clausola sull’indennizzo in caso di stop alla concessione. In arrivo la legge speciale per ...

Nazionalizzare? Governo diviso. Giorgetti : 'gestione Stato non garantisce maggior efficienza' : Se Toninelli e Salvini sono assolutamente in sintonia e spingono perché determinate strutture tornino nelle mani dello Stato, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio pensa che non sia la ...

Atlantia calo in Borsa/ Azioni a -8 - 9%. Governo diviso su nazionalizzazione autostrade : Atlantia in Borsa fa registrare un nuovo calo. Pesano le dichiarAzioni degli esponenti del Governo riguardo la revoca della concessione ad autostrade per l'Italia(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:49:00 GMT)

Atlantia recupera in Borsa. Governo diviso sulla storia delle concessioni : Scatta la rimonta del titolo Atlantia in Borsa , dopo il tracollo avvenuto all'indomani del disastro di Genova . Nella seduta di ieri 17 agosto 2018 il titolo è riuscito a recuperare il 6% del suo ...

Rimbalzo per il titolo Atlantia in Borsa (+5 - 68%). Governo diviso : Di Maio attacca - Salvini cauto : Atlantia ha messo a segno un primo Rimbalzo dopo lo scivolone della vigilia in Piazza Affari a seguito del crollo del Ponte di Genova. Il titolo, ieri sotto del 22%, ha guadagnato oggi il 5,68% a 19,34 euro, esprimendo una capitalizzazione di 15,97 miliardi, vale a dire 770 milioni in più che nella seduta precedente. Vivaci gli scambi per oltre 11,...