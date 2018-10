Google traduce 40 lingue con decine di cuffie | basta che supportino Google Assistant

Google Traduttore - l’app che traduce usando solo la fotocamera dello smartphone. Vi bastano 50 lingue? : Google Traduttore è forse il Traduttore automatico più usato al mondo, anche come applicazione per smartphone. Quello che forse non tutti sanno è che l’applicazione funziona anche con la fotocamera. Ebbene sì, una fotocamera per tradurre: tu inquadri il testo, lei legge e traduce. Di certo non funziona alla perfezione ma è comunque una bella comodità, soprattutto se ci si trova di fronte un cartello o un menu in una lingua sconosciuta. ...