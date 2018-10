Google Pixel 3 utiliza un vetro molto resistente

Hey Google - mi sono perso qualcosa? Riflettiamo sui Pixel 3 : I protagonisti assoluti della scorsa settimana, non ce ne vogliano gli altri produttori, sono stati i Google Pixel di terza generazione, presentati nel […] L'articolo Hey Google, mi sono perso qualcosa? Riflettiamo sui Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Gli utenti Google Pixel avvertono meno la frammentazione di Android - anche con Android 9 Pie : Google sta cercando di inviare un messaggio molto importante coi suoi Google Pixel. Questi smartphone, proposti come dispositivi di fascia alta e con […]

Google rilascia per sbaglio le patch di sicurezza di novembre per Google Pixel 2 XL : Arriva un nuovo aggiornamento per Google Pixel 2 XL, ma è un errore. Un utente ha segnalato su Reddit la presenza di un nuovo update destinato ai membri interni di Big G che riguarda una versione in via di sviluppo dell'aggiornamento con le patch di sicurezza del mese di novembre.

Google Pixel 3 - nuovo cellulare Google 2019. Intelligenza artificiale al top. Prezzi e caratteristiche : Svelati i nuovi Google Pixel 3 e 3 XL: Prezzi di vendita in Italia, caratteristiche tecniche e differenze tra i due device

Google Pixel 3 supera bene un primo scratch test : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno un retro in vetro con una doppia finitura che, stando al primo scratch test, è più resistente del previsto.

Nascondere Il Notch Su Google Pixel 3 XL : Ecco la guida per Nascondere il Notch (la tacca) sui nuovi Google Pixel 3 XL. Come accedere al menù nascosto per disattivare il Notch su Google Pixel 3 XL Notch su Pixel 3 XL: eliminarlo è possibile. Ecco come Qualche giorno fa, come hai sicuramente visto nei nostri precedenti articoli, è stato presentato ufficialmente il nuovo smartphone Google […]

Nascondere Il Notch Su Google Pixel 3 : Ecco la guida per Nascondere il Notch (la tacca) sui nuovi Google Pixel 3. Come accedere al menù nascosto per disattivare il Notch su Google Pixel 3 Notch su Pixel 3 XL: eliminarlo è possibile. Ecco come Qualche giorno fa, come hai sicuramente visto nei nostri precedenti articoli, è stato presentato ufficialmente il nuovo smartphone Google Pixel 3. […]

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL avranno nove cover con AR in Giappone : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL arriveranno anche in Giappone insieme ad una serie di cover disegnate da artisti locali e dotate di particolari esperienze AR.

Pillole di Google Pixel 3 : tutte le novità hardware e software minori : Scopriamo con un breve riassunto tutte le novità introdotte da Google in occasione della presentazione di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, hardware e software.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono prodotti da Foxconn : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL non sono prodotti né da HTC né da LG: per la loro realizzazione Google si è affidata unicamente a Foxconn.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL garantito il supporto fino a ottobre 2021 con Android S : I nuovi smartphone top di gamma Google Pixel 3 e Pixel 3 XL avranno un supporto software di aggiornamenti al sistema operativo fino a ottobre 2021 con l’arrivo di Android S.Come molti di voi sanno già due giorni fa sono stati presentati i due nuovi smartphone top di gamma di Google, il Pixel 3 XL e il Pixel 3.Si tratta ovviamente di una soluzione destinata solamente agli utenti più esigenti considerato l’hardware utilizzato ma ...

Samsung prende in giro Google Pixel 3 XL e il suo enorme notch su Twitter : Samsung prende in giro Google Pixel 3 XL attraverso l'account Twitter della divisione mobile statunitense. Il produttore ha preso di mira in particolare il grande notch scelto da Big G per il suo top di gamma.

Niente Sblocco Facciale Su Google Pixel 3? : I Google Pixel 3 perdono la funzione di Sblocco col viso di Android. Google ha rimosso lo Sblocco Facciale con riconoscimento del volto/viso da Google Pixel 3 Riconoscimento e Sblocco Facciale su Google Pixel 3: il punto della situazione Un paio di giorni fa, come hai sicuramente visto nei nostri precedenti articoli, è stato presentato ufficialmente il […]

