Golf | Olimpiadi Giovanili 2018 | l’oro è della Thailandia | Alessia Nobilio e Andrea Romano

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Giorgia Villa per chiudere in bellezza - Nobilio-Romano per la vittoria nel Golf. C’è Chiara Pellacani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : Alessia Nobilio e Andrea Romano alla caccia dell’oro di squadra nel terzo giro : Potrebbe andar bene, come potrebbe finire male. Intanto, però, Alessia Nobilio e Andrea Romano sono lì, nella lotta per le medaglie, e ci sono da protagonisti: primi dopo i fourball, non sono riusciti a mantenere il vantaggio nei foursome, ma ripartono da una comunque rispettabile seconda posizione, alle spalle della sola coppia thailandese per un solo colpo (complessivamente stiamo parlando di un -12 contro un -11). La questione relativa ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. Sofia Tomasoni vince l’oro nel kiteboard!!! Azzurri in lotta per le medaglie nel Golf e nel ciclismo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : Alessia Nobilio e Andrea Romano al secondo posto dell’evento misto dopo i foursome - guida la Thailandia : Anche il secondo giro dell’evento misto alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 si è concluso. Per il Golf italiano le notizie sono di bontà contrastante: è vero che Alessia Nobilio e Andrea Romano si sono confermati ossi duri per tutti, ma è altrettanto vero che hanno perso la testa della classifica. I nostri, che ieri avevano tirato fuori un giro da 57 colpi (-13) sul par 70 dell’Hurlingham Club, hanno concluso la giornata ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : un grande primo giro porta Alessia Nobilio e Andrea Romano al comando dopo i fourball : Si è chiuso il primo giro del torneo a coppie di Golf valido per le Olimpiadi Giovanili 2018 all’Hurlingham Club di Buenos Aires. Su questo par 70 si sono messi in grande luce Alessia Nobilio e Andrea Romano, che dopo i fourball (giocati, a differenza della Ryder Cup che prevede il match play, con la classica formula dello stroke play) si trovano al comando dopo aver realizzato uno stupefacente giro in 57 colpi, 13 sotto il par, frutto di ...

LIVE Olimpiadi Giovanli 2018 in DIRETTA : 11 ottobre. Bronzo di Marco De Tullio negli 800 stile! Alessia Nobilio argento nel Golf - velisti da podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, quinta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-5 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie Grande attesa anche nel nuoto con Thomas Ceccon reduce da una fantastica doppietta (oro e argento) nella giornata di ieri. Attesa anche per Federico Burdisso, che può dire la sua come il compagno nei 50 farfalla. Attesa anche per l’ultimo ...

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : al maschile titolo all’australiano Karl Vilips - ottavo posto per Andrea Romano : Andrea Romano chiude all’ottavo posto nel Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). L’azzurro ha pagato a caro prezzo la prestazione sottotono odierna, con un +4 che lo ha portato a terminare con cinque colpi sopra il par e dover dire così addio alla zona medaglie. Il titolo è stato conquistato dall’australiano Karl Vilips, che ha fatto della costanza l’arma vincente, chiudendo con un -4 dopo il -1 del round conclusivo. ...

Olimpiadi Giovanili - argento per Alessia Nobilio nel Golf individuale : Alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires un altro ottimo risultato per gli atleti azzurri arriva dal golf. Aessia Nobilio ha conquistato la medaglia d'argento al playoff di spareggio nell'individuale ...

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : strepitosa Alessia Nobilio! L’azzurra conquista l’argento al playoff di spareggio : Prestazione eccezionale di Alessia Nobilio, che conquista la medaglia d’argento nel Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). La 17enne azzurra riesce a salire sul secondo gradino del podio al termine di una gara combattuta fino all’ultima buca, grazie alla vittoria nel playoff di spareggio. Una prova davvero di grande carattere per la nostra portacolori, che dopo aver iniziato male questa ultima giornata, ha saputo reagire ...

LIVE Olimpiadi Giovanli 2018 in DIRETTA : 11 ottobre. De Tullio e Calloni in finale negli 800 sl - Ceccon fuori in batteria nei 100 sl! Alessia Nobilio sogna l’oro nel Golf : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, quinta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-5 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie Grande attesa anche nel nuoto con Thomas Ceccon reduce da una fantastica doppietta (oro e argento) nella giornata di ieri. Attesa anche per Federico Burdisso, che può dire la sua come il compagno nei 50 farfalla. Attesa anche per l’ultimo ...