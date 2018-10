Gloria Guida condurrà Le Ragazze su Rai 3 | A 60 anni riparto dalla tv

blogo

(Di lunedì 15 ottobre 2018) "Le donne sono fantastiche, sanno sempre rialzarsi. Io non definirei questo programma femminista ma femminile, perché racconta un punto di vista. Mi è sembrato il progetto giusto per rimettermi in pista". Così, l'icona del cinemaSettanta, annuncia il suo nuovo impegno professionale, tutto inedito: sarà alla(perdonateci il gioco di parole) de Le, il format in onda su Rai 3 realizzato da Pesci Combattenti. "Aspettavo l'occasione giusta. Non avevo mai fatto la conduttrice, un progetto come Lemi è sembrato perfetto", ha dichiarato a Silvia Fumarola di Repubblica per parlare di questa nuova tappa nella sua vita dopo essere stata per, per sua scelta, ai margini dello spettacolo.Sarà il naturale seguito de Ledel '46 e Ledel '68 e andrà onda dal 28 ottobre in prima serata. Sarà un viaggio alla scoperta delle donne di ...