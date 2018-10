Gli zoo ai tempi dei Maya | giaguari e puma catturati per i sacrifici

Guardiano zoo ucciso da una rara tigre bianca : la sua famiGlia chiede di salvare l’animale : La polizia giapponese sta indagando sulla morte di un Guardiano di 40 anni apparentemente attaccato da una delle quattro rare tigri bianche che vivono del parco zoologico di Hirakawa a Kagoshima. Intanto la famiglia della vittima ha chiesto di non uccidere l’animale, un maschio di 5 anni di 170 kg.Continua a leggere

Addio alla scimmietta Toi - tra Gli ospiti più amati dello zoo di Philadelphia : I veterinari dello zoo di Philadelphia sono stati costretti a sopprimere l’amatissima scimmietta Toi, tra gli ospiti più popolari della struttura: la misura si è resa necessaria a causa delle gravissime condizioni di salute del raro esemplare di Pygathrix nemaeus, un langur duca dalle zampe rosse. Aveva 21 anni ed era nata in cattività nello zoo di San Diego: era l’ultimo esemplare di questa specie ospitato in una struttura ...

Il fotografo Louis Supple ha documentato le condizioni in cui vivono gli animali neGli zoo thailandesi : Vi siete mai chiesti come vivano gli animali negli zoo con cui usiamo farci le foto? In Thailandia scattarsi dei selfie con animali anche pericolosi come tigri e leoni è possibile. Non solo, è un business che porta ogni anno 35 milioni di turisti a visitare gli zoo del paese. Il fotografo inglese Louis Supple, intervistato da Vanity Fair, era tra quelle persone accorse a vedere gli animali e ha documentato in un reportage ...

Uomini e Donne - Teresa Langella : "VoGlio un uomo che mi faccia sentire uno zoo nella pancia" : Cosa vuole Teresa Langella? Trovare un uomo che le faccia sentire non le farfalle, ma "uno zoo nella pancia". La nuova tronista di Uomini e Donne ha le idee chiare. Voglio un uomo dal cuore buono, che si interessi ai miei affetti. Che non si dimentichi mai di trattarmi con affetto anche durante una lite.(...) Desidero trovare quella persona che sappia apprezzarmi e prendermi con i miei difetti e pregi. In amore ci si sceglie a vicenda. Al ...

Newzoo : Gli utenti di smartphone sono 3 miliardi : Stando ad un nuovo report di Newzoo, attualmente ci sono circa 3 miliardi di utenti di smartphone attivi a livello globale. Ecco tutti i dettagli L'articolo Newzoo: gli utenti di smartphone sono 3 miliardi proviene da TuttoAndroid.

TaGlio del nastro per la 33esima fiera Zootecnica FOTO E VIDEO : Tutt'intorno al centro sportivo di via Roma, stand gastronomici, bancarelle e ovviamente animali della fattoria mentre all'interno laboratori didattici e spettacoli equestri. Le FOTO: I discorsi ...

Zootecnica - taGlio del nastro col Governo gialloverde : ...00 lezioni di coniglicultura pratica, laboratori didattici per bambini ore 19:00 apertura del Banco Gastronomico ore 21:00 gimkane e spettacoli equestri

Una nuova analisi di Newzoo prevede una crescita per Gli eSport nei prossimi tre anni : Stando a quanto riportato da Venturebeat, la società di ricerche Newzoo ha da poco condiviso le sue nuove previsioni sul futuro degli eSport, un'analisi che viene condotta a distanza di qualche anno. Ebbene, la società si aspetta un'ulteriore crescita per gli eSport con entrate per $ 1,7 miliardi entro il 2021.L'analisi di Newzoo riporta che gli eSport guideranno la crescita del gaming in generale e, alla fine, saranno superate le entrate degli ...

“Vengo da Ghana” - la canzone dello Zoo di 105 è la “più razzista deGli ultimi 70 anni”. Ma è prima in classifica su Spotify : “Vengo da Ghana, mangio banana, vendo collana, contenta?”. Questo è il ritornello, abbastanza eloquente, della “hit” cantata da Marco “Dona” Donadoni de Lo Zoo di 105. Politicamente scorretta, volutamente provocatoria e pure abbastanza offensiva, la canzone è riuscita ad arrivare al primo posto della classifica Viral 50 Italia di Spotify. E questo ha fatto indignare i più, compresa la rivista musicale Rolling Stone che ha definito il brano “il ...

Cupido sbarca a Zoomarine per festeggiare Gli amori estivi : Arriva anche il super reality Zoomarine Love e, per la prima volta, il San Valentino Cinese dal 14 al 17 agosto 2018 Cupido va in vacanza a Zoomarine. L’estate è tempo di passioni, svago, emozioni liberate tra un tuffo ed un bacio rubato sotto l’ombrellone. La stagione ideale per festeggiare i sentimenti da quest’anno avrà finalmente il suo San Valentino. Dimentichiamo, quindi, il freddo febbraio ed apriamo i nostri cuori al ...