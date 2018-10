«Gli ho detto che era meglio non vedersi più e lui mi ha risposto | ok | ho conosciuto

Sarri individua Gli eredi e non smette di elogiare il Pipita Higuain : ecco cosa ha detto : In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha individuato i suoi possibili eredi: “Giampaolo: io sono arrivato a quasi sessant’anni, lui è in grado di prendere un altro ascensore con tutto il rispetto per la Samp. Invece un Sarri quarantenne direi De Zerbi: è un Sarri più coraggioso di quando Sarri aveva quarant’anni. Complimenti sinceri“. Interpellato su un possibile ritorno in Serie A: ...

FEMMINICIDIO - MOCCIA SI SCUSA CON MELISSA PANARELLO/ Aveva detto : "Se un uomo uccide la moGlie - colpa è pari" : FEMMINICIDIO, Federico MOCCIA si SCUSA con MELISSA PANARELLO. "Non ho saputo esprimermi chiaramente", lo scrittore Aveva definito equivalenti le responsabilità nei casi di omicidio(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 23:41:00 GMT)

“Errori galattici” : Luca Perri pubblica la formula scientifica dello storico detto popolare “SbaGliando s’impara” : E’ la formula scientifica più lunga del mondo (192 pagine di libro), ma è anche la più leggera, comprensibile, simpatica e travolgente: Luca Perri è riuscito a tradurre in un volume scientifico rivolto a tutti, lo storico detto popolare “Sbagliando s’impara” che trova conferma nell’excursus storico del giovane e brillante astronomo. In fondo l’errore l’abbiamo fatto anche noi: la formula (vera e propria) ...

A Milano l'omaggio all'Europa deGli U2 : 'Sia benedetto il blu del cielo europeo' : Nello show andato in scena al Mediolanum Forum di Assago gli U2 non nascondono le loro valenze politiche. Anzi, il finale del concerto è stato un crescendo di orgoglio europeo, quando sulla classica "...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte umiliato da Cecilia Rodriguez : 'Quello che dovevo dirGli Gliel'ho detto' : Era già stata la Marchesa D'Aragona a spegnere le speranze del fidato pubblico del Grande Fratello Vip di un possibile rientro di Cecilia Rodriguez nella casa per un confronto con il suo ex fidanzato ...

GF VIP : dopo un “particolare” comunicato - Francesco Monte in piena notte svela alcuni dettaGli intimi. Leggi cosa ha detto : Ieri sera il Grande Fratello ha comunicato ai maschi della casa che possono soddisfare certi loro”bisogni fisici” in bagno. Da L'articolo GF VIP: dopo un “particolare” comunicato, Francesco Monte in piena notte svela alcuni dettagli intimi. Leggi cosa ha detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

A Madrid con Superscudetto : vinci i biGlietti per la finale di Champions : A meno di due mesi dalla partenza del campionato, Superscudetto sorprende con una novità, un nuovo super premio in palio: un viaggio per due persone per assistere alla finale di Champions League di ...

Pescara premia l'ammiraGlio che ha detto 'no' a Salvini : Un riconoscimento civico, insieme a quello del Ciattè d'Oro , riservato ai pescaresi, , assegnato dal Comune a coloro che "hanno brillato nei campi dell'Economia, delle professioni, della Cultura, ...

GF Vip 3 - Francesco Monte parla della mamma scomparsa : "Sono stato superficiale - non le ho detto ti voGlio bene" (video) : Francesco Monte a cuore aperto: dopo la rivelazioni sui sentimenti che ha provato in queste settimane nei confronti della sua ex Cecilia Rodriguez, il tarantino torna protagonista della terza diretta del Grande Fratello Vip 3 con una storia che ha reso lucidi gli occhi di tutti gli inquilini della casa, quella che lo lega alla mamma scomparsa. Francesco ricorda la sua amata mamma Emma... ❤#GFVIP pic.twitter.com/Pwa2hKhKBa — Grande ...

Il ministro deGli Esteri irlandese ha detto che l’Irlanda non vuole una frontiera tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito : Il ministro degli Esteri e vice primo ministro irlandese Simon Coveney ha detto che anche l’Irlanda non vuole la creazione di una frontiera tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito, una delle ipotesi che sono state prese The post Il ministro degli Esteri irlandese ha detto che l’Irlanda non vuole una frontiera tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito appeared first on Il Post.

Grande Fratello Vip - Monte : "Paola Di Benedetto bellissima - ma non ero predisposto. Non voGlio passare per vittima" : In piedi mentre gli altri già dormivano da ore. Francesco Monte, Stefano Sala e Martina Hamdy hanno fatto le ore piccole all’interno della casa del Grande Fratelli Vip. Tra tazze di tè e lunghe chiacchierate in cucina e giardino, i tre si sono confrontati e confidati.Ad aprirsi è stato soprattutto Monte, che si è soffermato sui volti degli ex concorrenti del reality ‘incollati’ al muro. L’occhio è ben presto caduto su Cecilia Rodriguez, ...

Chi l’ha detto che la Fisica è stata inventata daGli uomini? : Mentre ancora si discute sulla controversa «lezione» in cui il professore Pisano Alessandro Strumia ha cercato di dimostrare che «la Fisica è stata inventata dagli uomini, e non è su invito», Donna Strickland, insieme ad Arthur Ashkin e a Gerald Gèrard Mourou, ha vinto il Nobel per la Fisica 2018. L’ultima volta il riconoscimento era stato assegnato a una donna nel 1963 (Maria Goeppert-Mayer): la scienziata è la terza a riceverlo, da ...

Basket - Serie A1 2018/2019 : la griGlia di partenza per lo Scudetto. In pole position c’è Milano : La vittoria della Supercoppa Italiana non ha fatto altro che confermare i pronostici della vigilia. L’Olimpia Milano è sempre di più la favorita per vincere lo Scudetto 2019. Una vera e propria corazzata quella di Simone Pianigiani, che cercherà di bissare il titolo dello scorso anno in una stagione nella quale Milano vuole essere competitiva anche in campo europeo. Armani Exchange dunque in pole position in una speciale griglia di ...

Basket - Serie A1 2018/2019 : la griGlia di partenza per lo Scudetto. In pole position c’è Milano : La vittoria della Supercoppa Italiana non ha fatto altro che confermare i pronostici della vigilia. L’Olimpia Milano è sempre di più la favorita per vincere lo Scudetto 2019. Una vera e propria corazzata quella di Simone Pianigiani, che cercherà di bissare il titolo dello scorso anno in una stagione nella quale Milano vuole essere competitiva anche in campo europeo. Armani Exchange dunque in pole position in una speciale griglia di ...