ilfattoquotidiano

: Gli escrementi dei cani invadono i marciapiedi? A San Francisco hanno trovato una soluzione tecnologica… - Cascavel47 : Gli escrementi dei cani invadono i marciapiedi? A San Francisco hanno trovato una soluzione tecnologica… - TutteLeNotizie : Gli escrementi dei cani invadono i marciapiedi? A San Francisco hanno trovato una soluzione… - ArgentoAddosso : Volevo dire a quel coglione che ha infilato la gatta della vicina nel mio garage (dal buco di 10cm sopra al portone… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) I “bisogni” degli amici a quattro zampe sono un problema nelle grandi città. O meglio, il guaio sono i proprietari di questi animali, dotati di scarso senso civico. Il risultato è chee aiuole sono spesso imbrattatati di. Se non servono i richiami al senso di responsabilità e all’igiene pubblica, così come i simpatici porta sacchetti da agganciare ai guinzagli, in quel di Sansi è passati alle maniere forti. I cittadini che passeggiano per strada e s’imbattono in maleodoranti e antiestetiche deiezionineora a disposizione uno strumento di denuncia hi-tech: l’app Snapcrap. L’assonanza con la popolare app Snapchat non è casuale, perché il funzionamento è analogo, ma invece di spedire agli amici foto dei propri momenti più belli, si spedisce al dipartimento dei lavori pubblici la foto dello sterco animale in ...